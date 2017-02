Fallas 2017: La inauguración de la Exposición del Ninot, en directo

La Exposición del Ninot de las Fallas 2017 se inaugura esta tarde a las 19.30 horas. Pero no quiere decir que esté abierta al público. Eso lo será a partir del sábado. En esta ocasión sólo podrán ir los invitados, aunque el público en general podrá contemplar el castillo que, poco después de las nueve de la noche, disparará Caballer FX.

La Junta Central Fallera y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (a la que el edil denominó «la Lonja del Siglo XXI» en alusión al emplazamiento más emblemático de la historia de la Exposición) han expresado su interés en que se fomente la venta on line o por teléfono, puesto que los que adquieran la localidad de esta forma tendrán una entrada especial en el recinto para evitar las previsibles aglomeraciones.

El reto es superar los 82.000 visitantes del año pasado y el convenio mantiene el reparto entre las dos instituciones de los beneficios. No se descarta que todavía pueda incorporarse algún festejo suplementario, como la demandada «nit dels ninots», con apertura hasta más allá de medianoche..

Ayer acababan los preparativos. Fuera se han instalado unos paneles translúcidos para mantener la privacidad de los visitantes. Tan sólo la falla Arrancapins no presenta figuras, lo que no es demasiado problema para ellos: aquellos que no participan quedan fuera de concurso, cosa que esta comisión lleva haciendo desde hace años.