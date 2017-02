Fuset y Crespo se enzarzan por el convenio que obliga a las Fallas a pagar a la SGAE

La firma de un nuevo convenio entre la Sociedad General de Autores y la Junta Central Fallera ha sido el nuevo escenario en el que el ex presidente de la Junta Central Fallera, Félix Crespo; y el actual titular, Pere Fuset, han dirimido sus diferencias. De tal manera que mientras el primero habla de «falta de previsión y planificación, nefasta gestión y mala negociación», el segundo se refiere a que Crespo «sobrepasa todas las barreras de la ética y la mentira».

El convenio pone en manos de las comisiones la posibilidad de acogerse al pago de un 25 por ciento del canon que se obliga a las fallas a pagar a las SGAE por las verbenas, en el caso de que este organismo reclame ese dinero. «Las comisiones pueden optar por acogerse al convenio y pagar menos o no acogerse y pagar todo lo que exige la ley del Ministerio de Cultura» aseguró Fuset, echando de esta forma la culpa de la existencia de las tasas para la SGAE al Ministerio que está en manos del PP. «Si el señor Crespo quiere cambiar de bando y ponerse del que compartimos la JCF y las comisiones, no tienen más que exigir la modificación de esas tarifas para que entidades sin ánimo de lucro como las fallas no se vean penalizadas».

Crespo, por contra, le acusaba de «falta de sensibilidad y ausencia total de criterio en la defensa, por parte del señor Fuset, de los intereses económicos de las comisiones falleras, dejándolas a merced de la mencionada entidad (en alusión a la SGAE)».

También mostró su crítica porque «tras un problema que se lleva conociendo durante el último año, con reiteradas visitas de inspectores de la SGAE a las comisiones, y siendo conscientes los responsables de JCF de estas circunstancias, se ha esperado un año y lo que es más grave con una solución gravosa para las fallas , como es hacerle pagar a estas alturas de año».

Aunque en la contrarréplica, el actual titular de la concejalía le recordó que «es la legislación del PP la que obliga a las fallas a pagar. Y lo que hacemos así es aliviarle en esos pagos. El señor Crespo intenta aprovechar el desconocimiento de las leyes que su partido ha hecho y que penalizan a las fallas. Lo que ha hecho esta JCF es reducir los efectos perversos de la legislación del PP».



Subvenciones a las bandas



También relacionado con la música, pero de otra forma, llegó también ayer otra noticia, que hace referencia a las ayudas a las comisiones de falla por la contratación de música.

Así, el Ayuntamiento de València, a través de la concejalía de Cultura Festiva aumentará en 50.000 euros la subvención a las comisiones que contraten bandas de música o grupos de tabal i dolçaina y que soliciten ayudas. «Lo que supone aumentar la partida un 166 por ciento de un año a otro» aseguró pere Fuset. «En 2016 insistimos en la necesidad de poner en valor la labor de las bandas de música por ser un elemento importante de la candidatura de las Fallas a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y queremos buscar la excelencia de la mano de los miles de hombres y mujeres que con su música hacen de las Fallas una fiesta inigualable».

Según los cálculos de la concejalía, hasta 90 comisiones falleras se vieron beneficiadas con una media de 340 euros por comisión y «son unas subvenciones que se debaten y se consensúan desde la Concejalía con representantes del mundo fallero».

Todas las comisiones tendrán acceso a esta línea de subvención y las cantidades a que optarán dependerán de diversos criterios, como que la agrupación musical contratada sea al menos una colla de tabal y dulzaina con un mínimo de cuatro integrantes. El baremo de cada comisión aumentará si la banda de música está conformada por entre 10 y 14 integrantes y lo hará más aún si la forman 15 músicos o más. También influirá si la contratación es para entre dos y cuatro actuaciones o para cinco o más.