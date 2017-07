Qué ver de la Gran Fira el jueves y viernes

Los Moros y Cristianos del Marítimo y las fiestas del barrio del Carmen se suman a los festejos de la Gran Fira. Especialmente la primera, que celebrará durante este fin de semana sus actos principales. En las jornadas de jueves y viernes, la actividad va creciendo exponencialmente. Este es el programa de actividades:

Jueves, 6 de julio

Todo el día. En el salón de cristal del ayuntamiento, exhibición de los ninots indultados de 2017

Todo el día. En la Playa de la Malvarrosa, torneo internacional de Voley playa

11 h. En el MuVIM, Laboratori d´Art

19.30 h (apertura de puertas). Conciertos de Viveros. Love of Lesbian.

19.30 h. En los Jardines del Palau Sur, campeonato de la Fallera Calavera

20 h. En el Paseo Marítimo, Feria Medieval y Zoco Andalusí de la fiesta de Moros y Cristianos del Marítimo.

20 h. En los Jardines del Palau Norte, Pintxo i Canya

20 h. En los Jardines del Palau Sur, concierto de la Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d´Estil de la Junta Central Fallera.

20 h. En la Plaza Pedagogo Pestalozzi (Monteolivete), Menuda Fira. Cuentacuentos de Rebombori Cultural: Llegendes valencianes

20 h. En la Plaza del Cedro (Algirós), campeonato de Trivalència

21 h. Nocturnos de L´Hemisferic, Planetari en directe, con música (8,8 € - 6,85 €)

21.30 h. En la Casa Museo Blasco Ibáñez, cine d´estiu: Mare Nostrum (1948)

21.30 h. En el claustro de La Nau, actuación de las «danses» del Corpus

21.30 h. En la Plaza Pedagogo Pestalozzi (Monteolivete), Electric Swing Band

22 h. En los Jardines del Palau Norte, 40 Funk Brass Band

22 h. Festival de Jazz en el Palau de la Música. Workshop All Stars

22 h. En la explanada del metro de Ayora, Comedias interculturales: «Déu meu, però què t´hem fet?».

Viernes, 7 de julio

Todo el día. En el salón de cristal del ayuntamiento, exhibición de los ninots indultados de 2017

Todo el día. En la Playa de la Malvarrosa, torneo internacional de Voley playa

19.30 h. Fiestas del barrio del Carmen. Ofrecimiento a la Virgen del Carmen de los niños nacidos durante el año e imposición de las medallas a los nuevos clavarios y clavariesas.

19.30 h. Moros y Cristianos del Marítim. En la playa de las Arenas, frente a la calle Pavía, Embajadas Infantiles: «La Batalla por Balansiya».

A continuación, Desembarco y Embajadas «La Gesta del Mio Cid», dramatización.

19.30 h (apertura de puertas). Conciertos de Viveros. Festa Reggae Rototom. Alpha Blondy, Iseo&Dodosounfd, Funkiwis.

20 h. En la Plaza de Benimaclet, Menuda Fira. Cuentacuentos de «Llegendes valencianes».

21 h. En Las Naves, Festival de la Cançó del Grau con Nacho pereda (6€)

21.30 h. En la Plaza del Patriarca, Serenates: Colla de Dolçaines la Socarrà de Xàtiva y de la Universitat de València.

22 h. Preselecciones falleras. La Roqueta-Arrancapins. Jardines del Palau Norte.

22 h. En la Plaza de Benimaclet, actuación de Chilly Billys.

22 h. Festival de Jazz en el Palau de la Música. Jorge Rossy & Javier Vercher Quintet

22.30 h. En el exterior del MuVIM, Cine de verano: «El Largo y cálido Verano» (1958)

22.30 h. En el mirador del Museo de las Ciencias, Noche de Humor con Patricia Espejo (8 €)

23.30 h. Fiestas del Beato Gaspar Bono. En la calle Cañete y calles del barrio del Carmen, Nit de cant d´estil.