Jana Ferrús Bayarri | Falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (La Creu Coberta)

costumbrados a pelucas, disfraces y, sobre todo, muchas purpurinas, la identidad de los participantes en el concurso de «play back» de la Junta Central Fallera suele pasar desapercibida para el gran público. Si fuera a cara descubierta, la preseleccionada de Fray Jota sonaría mucho más rápidamente, porque «gané el primer premio en infantiles en 2004 con Alicia en el "País de las Maravillas". Y después, en mayores, en 2008 y 2009 con "Dulce y Pegajosa" y "Hotel 5 Estrellas"». Y es que en la falla «Buny, Xoc, Foc» es difícil estar cruzada de brazos. «También he estado en el grupo de tabal i dolçaina». ¿Viento o percusión?. «Dolçaina».

Es maestra de Primaria por vocación propia y ahora espera no sólo el examen fallero de septiembre, sino «las oposiciones, que serán el año que viene», que además parece que habrá bastante oferta pero «se elige según la nota conseguida». Se llama Jana, pero no como variación de Juana o Hana. «Es el femenino del dios Jano. Le gustó a mi madre y a mi tía y con ese nombre me quedé». Y para la cuestión fallera tienen que dar un pequeño paseíto porque son de Zafranar. «Mi abuelo paterno ya era de la misma comisión. Luego, mi padre; después, mi madre y luego tanto mi hermana como yo». No fue fallera mayor infantil «cosa que mi hermana sí que fue», pero ella tenía las ideas claras con lo de serlo de mayor. Y una constancia a toda prueba: «se elige por sorteo». Para 2015 no salió en un sorteo entre tres. En 2016 ocurrió exactamente lo mismo «y para 2017 sí que salí. Y éramos tres». ¿Si la suerte le hubiese sido esquiva? «¡Lo habría seguido intentando, claro!»