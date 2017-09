Noelia Ibáñez Castro | Falla Plaza de Sant Bult (La Seu-La Xerea-El Mercat)

el espectacular doblete de la Plaza de Sant Bult ha sido protagonizada por una niña, Dafne Montes, y por Noelia Ibáñez. Cuyo primer apellido puede parecer más o menos común en sí mismo, pero mucho menos si se completa la frase: «soy la hermana del futbolista Robert Ibáñez». Si sale elegida, no sería la primera hermana de futbolista: ya lo fue Omaira López, la hermana del también ex valencianista Luis López. Aquí estamos hablando de un futbolista de primera división «a quien, en épocas, he ido a estar con él durante una temporada: dos o tres semanitas. Sobre todo, en Granada. Somos una familia muy unida. No es fallero, pero siempre me ha apoyado, me ha acompañado a cosas cuando ha estado en Valencia por culpa de la lesión igual que yo iba a verle en los torneos. Es mi mejor amigo». Noelia estudia Magisterio de Primaria «porque me gusta ayudar a las personas y tengo mano con los niños. Me gustaría sobre todo la pedagogía terapéutica, enseñar a niños con algún tipo de discapacidad. Me gustan los retos». También trabaja por las mañanas en la cafetería La Xerea y los días de partido trabaja como azafata en el palco VIP. «Estas dos cosas me han permitido, siendo fallera mayor, poder darme el gusto de pagarme algunas cosas y también te ayuda: ganas en madurez y responsabilidad».

Y siendo de Sant Bult, lo es en toda la extensión de la palabra, porque también es vecina del barrio, lo que es todo un lujo. «Vivimos en el barrio e incluso cuando una vez cambiamos de vivienda, continuamos en el barrio». Razón por la cual «también pertenezco a la fiesta de Sant Bult», lo que provoca que «cuando llega esa fiesta y eres la fallera mayor de la comisión, lo vives de una forma aún más especial. Hay como una estima aún mayor». Presidió con Raquel Alario y su corte la procesión más antigua de la ciudad. Fue fallera mayor infantil en 2006 y ahora ha sido mayor «porque lo hablamos entre las amigas. En teoría me tocaba porque en los años anteriores han sido Delia y Amelia, por lo que lo normal... es que ahora le tocara a Noelia».