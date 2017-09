Inés Peralta Bartual: Falla Marqués de Lozoya-Poeta Cervera y Grifol (Quatre Carreres)

Con el grado de biotecnología y el nivel B2 de inglés, ahora busca trabajo en la investigación sanitaria o en el sector alimentario. Y también alcanzar la corte mayor». Eso se escribía, en este mismo espacio, hace doce meses, de Inés Peralta. Lo primero ya lo ha conseguido: «trabajo en el departamento técnico de investigación y desarrollo en el sector alimentario. A la vez estoy haciendo dos másteres». Uno en cosmética y otro en seguridad alimentaria. Le falta lo segundo, alcanzar la corte mayor y para ello vuelve a intentarlo, pero tras pasar nuevamente por el reinado de su falla. «Repetí porque no había nadie, tengo muy buena relación con la familia de la infantil, que se iba a quedar sola; yo podía y me lancé a la aventura. He vivido los actos de otra forma. Y como tenía la posibilidad, me vuelto a presentar».

¿Y por qué volver a correr el riesgo? «Porque si tienes un sueño, has de luchar por él. Si he tenido la oportunidad, he decidido aprovecharla y que sea lo que sea. Estoy preparada para lo bueno y para lo malo. Posiblemente, cuando no sales se sufre más por el dolor de la gente de tu alrededor, de la familia, de la falla, de los que están cerca de ti. Pero de la misma manera digo que ahora sólo pienso en la felicidad de haber salido preseleccionada»!. Y dice estar preparada porque es verdad que ha vivido lo malo (no salir el año pasado), pero también lo bueno: estar en la corte infantil de 2004.

Reconoce que le duele en el corazón «que María Peris, que estuvo aquel año conmigo, y que este año también se presentaba otra vez, no haya pasado el sector. Habría sido un sueño, pasara lo que pasara, haber podido vivir juntas las pruebas». Para el recuerdo queda de la Fonteta del año pasado un super primer plano suyo en el vídeo que editó la Junta Central Fallera. «Claro que lo vi. Era el momento en el que se abría la cortina». Ahora espera que la cortina lleve premio.