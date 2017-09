Paula González Costa | Falla Pintor Goya-Brasil (Olivereta)

Que fallera mayor infantil en el año 2001 y en el proceso electoral le dieron el número trece. No salió elegida. Dieciseis años después le volvieron a dar el número trece «que a mi abuela, que es a quien le debo todo en las fallas, no le gustaba nada. Ella me hizo los primeros trajes y quien me inculcó la fiesta y la indumentaria». Pero en esta ocasión, el número malvado sí que le permitió seguir en la búsqueda de un puesto entre las finalistas, que también serán trece. Para lo que deberá desplegar su particular capacidad de empatizar. Sus palabras salen fluidas y fáciles. «Me gusta mucho conectar con gente». Reconoce que «tocaba hace años» ser fallera mayor, pero llegó cuando llegó, tras una etapa viviendo en Londres y, sobre todo «con el apoyo de todos los míos».

Con 26 años, Paula ya es una joven independiente y afianzada en el mercado laboral. Es técnica en Estética Personal y Decorativa y desde hace año y medio trabaja en el centro de estética avanzada Ángela Rueda en Jaume Roig. «Todos están emocionados con que haya salido y no he tenido más que ayuda y apoyo, arreglándome horarios cuando ha sido necesario. Sé que, si saliera elegida, no tendría problema». Y el caso es que su trabajo es «por vocación. Pero es que de pequeña quería ser o esteticista o limpiadora». El último año de estudios los compartió con Arantxa Escrivá Gilva, precisamente la última representante de la comisión en la corte junto con Marta Pascual, un doblete que no hace más que enriquecer el buen palmarés de Pintor Goya en el grupo de privilegiadas en los últimos diez años. «Soy fallera desde que tenía un año, aunque estuve tres en Quart Extramuros-Velázquez, de la que guardo muy buenos recuerdos». Fallera del barrio e involucrada en la comisión. «Estoy en infantiles, redes sociales, en el grupo de baile... estoy muy metida en la comisión» e indisimulada pasión por la indumentaria tradicional. Además, es sobrina de la dueña de la tienda Floc. También del barrio. Pero si sale elegida, también se hablará de ella en Quintanar del Rey, el pueblo del que es originario su padre.