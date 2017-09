Carla García Navarro | Falla Francisco Climent-Uruguay (Jesús)

Sin hacer ruido, Francisco Climent-Uruguay es la comisión que más falleras del sector de Jesús ha conseguido ingresar en los cargos representativos de la fiesta. Tan sólo Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar les sigue el ritmo. En la fiesta de la Fonteta tendrán dos oportunidades para seguir engrosando el palmarés. La candidata mayor es Carla García, una joven de 24 años que reparte sus ancestros en tierras vecinas: la familia paterna procede de Caravaca y la materna en Campillo de Altobuey. Durante los últimos doce meses ha podido desarrollar su reinado de fallera mayor de una forma casi profesional, aunque es probable que no lo hubiese querido: «Soy técnico en Farmacia, pero al poco de ser nombrada fallera mayor... se acabó. Hay que ver el lado bueno: tuve todo el año para poder vivir el reinado y hacerlo sin problemas y sin agobios. Sin preocpuarme de turnos de trabajo, de fechas o de libranzas. Y como fue un año increíble, espectacular, maravilloso, lo he podido disfrutar».

Acabó aterrizando en su actual comisión tras un periplo, cuanto menos, curioso: «Empecé en Carteros-Litógrafo pascual y Abad. Si soy fallera es sobre todo por mi abuelo, que no era de València, pero el que más. Después estuve en Joaquín Costa-Burriana hasta los doce años. De los 13 a los 21 tuve un "descanso"» motivado por el fallecimiento de su abuelo, que era quien la llevaba «y ahora estoy en Francisco Climent-Uruguay porque es cerca de casa y los días de fallas los pasábamos allí, como espectadoras. Sin entrar en la carpa, de acuerdo, pero yendo allí, a las orquestas... viéndolo y estando aunque sin participar como falleros. Teníamos que acabar apuntándonos, como finalmente fue». La familia fue entrando y ella lleva allí tres años «pero ahora como fallera de casal, de estar la mayor cantidad de tiempo posible». Desde que ingresaron «nos hemos llevado muy bien con la familia de Ángela, mi fallera mayor infantil. No se presentó nadie más a fallera mayor y hemos pasado un año juntos muy especial. Ahora me hace doble ilusión compartir con ella las pruebas que tendremos en septiembre. Yo estaba segura de que ella saldría porque se lo merecía».