María Bartual Fito | Falla José María Haro-Poeta Mas y Ros (Algirós)

Que el padre, Paco, sea de Benimaclet y la madre, Merche, del Cabanyal deja la demarcación de José María Haro-Poeta Mas y Ros, el barrio de Ayora, en un estupendo término medio. Y ahí es donde desarrolla María Bartual su historia fallera. Y adopta tradiciones de los otros dos lugares, como la exposición de los trajes antes de la exaltación, algo menos habitual conforme te acercas al centro de la ciudad. «Recalé en esa falla por mediación de mi padrino, que me llevaba de pequeña. Soy de allí desde que nací». Y allí se quedó, arrastrando también a sus padres.

María es maestra de Educación Primaria, especializada en Pedagogía Terapéutica. Acabó el grado y da clases de danza en Torrent. Piensa en las oposiciones. «Todo es difícil». Eso nadie lo pone en duda. Y, sobre todo, la especialidad. «Me llamó mucho la atención y las prácticas me encantaron. Es un trabajo difícil, pero cuando logras algo, la satisfacción vale mucho». Y todo ello, por vocación, como suele ser habitual con la pedagogía. «Tanto, que de pequeña jugaba en casa con una pizarra en el cuarto. Aún la tenía hasta hace poco. Y me encantaba jugar a las maestras con mi abuela... que también fue maestra». Acabó las prácticas y con ella, los estudios (los primeros) a la vez que ejercía su reinado, ese que desarrolló con una presidencia tripartita. Queda dicho que es de la falla José María Haro. Esa comisión que, durante mucho tiempo, lo pasó verdaderamente mal porque su casal pendió de un hilo por quejas vecinales. «Como que nos lo llegaron a cerrar. Pero, de verdad, no tenía sentido. Y al final ni siquiera vivían en la finca los denunciantes. Somos pocos y era imposible que las molestias las hiciéramos nosotros. Afortunadamente, ganamos en el juzgado y reanudamos la actividad». Y ella lo sabe de primera mano «porque yo soy de los que van "los viernes". No soy de semana fallera».

Para el recuerdo, un episodio: «ir a la Gala Fallera faltando mi entrada. Uno de los tres presidentes volvió y finalmente la encontró. Diríamos que fue "momento de alto estrés"». En la gala del día 23 tiene la entrada asegurada también.