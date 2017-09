Lidia Berlanga González: Falla Periodista Gil Sumbiela-Azucena (Benialap)

Para ser fallera, Lidia tenía que apelar al origen paterno. Y no sólo porque sea de Benicalap, sino porque el espacio materno es muy «afortunado», pero no hay fallas. «Es de Las Palmas. Vino con 14 años. Ambos se apuntaron de jóvenes y siempre han estado en la directiva. Mi padre ha sido presidente, con lo que me me criado allí, he crecido y es mi familia». Pero su reinado en Periodista Gil Sumbiela-Azucena está marcado por las coincidencias y las vidas entrelazadas.

Este es el relato: «tengo un hermano mellizo. En el año 2003 fuimos fallera mayor infantil y presidente infantil». Por cierto, Lidia no se presentó a la corte. «No, no lo hice. Había que ser consecuente porque corría a cargo de mis padres. Me lo explicaron. Por supuesto, lloré mucho, pero lo entendí y ahora lo entiendo el doble. Pero en esta ocasión sí que era mi momento». Entre otras cosas, porque, con casi 26 años, ya empieza a ganarse la vida.

Volvamos a 2003. Ese año, el presidente y la fallera mayor son pareja. La relación entre las dos familias fue a plena satisfacción. Tanto, que cuando Lidia ha vuelto a reinar, pero ya como adulta, «mi fallera mayor infantil es la hija de ambos. Tenemos un lazo enorme. Ella misma siempre decía que «debo ser fallera mayor con Lidia. Y así ha sido». Tanto, que aquella pareja, ahora marido y mujer, también regresaron: él como presidente y ella «como delegada de falleras mayores».

Lógicamente, la preselección de julio fue «agridulce, porque Claudia (así se llama la niña) es muy buena y lo vive mucho. Sabía que soñaba con salir. Le he dicho que, como yo no salí en 2003, porque ni siquiera me pude presentar, ella sí lo que logrará de mayor».

Lidia ya ha terminado Pedagogía y Educación Infantil «colegios, academias, hospitales...» y esperando opositar próximamente. «Allí nos veremos». Y mientras tanto, trabaja de dependienta en el Decathlon de Alfafar.

En la falla, bien, gracias: «estoy en la directiva desde que pasé a adultos. He sido delegada de juveniles, actividades diversas, play back, festejos... y ahora soy subdelegada de protocolo».