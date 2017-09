La falla Els Generals borra al Doctor Marco Merenciano del nombre oficial

A la comisión fallera de «Els Generals» se la conoce así porque, en principio, se llamaba General Llorens-General Moscardó. Este último fue borrado del callejero en la primera tanda de cambios, en los albores de la Transición. Se quedaron, sin embargo, con el apelativo de «Els Generals», que queda convertido en un genérico. El nuevo nombre oficial pasó a ser General Llorens-Doctor Marco Merenciano. Curiosidades del destino, la calle a Merenciano fue trasladada desde el barrio de Jesús a Benicalap, muy cerca de la nueva avenida Doctor Peset Aleixandre. Un guiño con poco gusto; la historia cuenta que Merenciano, falangista él, fue quien presentó la primera denuncia contra Peset por «rojo», paso previo a su fusilamiento en 1941.

La nueva tanda de cambios de nombre elimina definitivamente a Marco Merenciano, que es sustituido por Félix del Río, activista del movimiento vecinal.

Los carteles de la proclamación de la fallera mayor de la comisión, prevista para el próximo sábado, son el primer documento de una comisión de falla con su nombre actualizado. En este caso, General Llorens-Félix del Río.

No es, de todos modos, el nombre que hubiese querido la comisión, que cuando se estaba en proceso de cambio de denominaciones escribió al ayuntamiento solicitando que esta vía para a denominarse «de la Solidaridad». No recibieron contestación. Félix del Río no desarrolló su actividad en Benicalap, sino en Orriols y es un nombre que, a bote pronto, les dice poco. La comisión apelaba a que siempre se ha destacado por sus actividades solidarias, como la que, ahora mismo, está desarrollando bajo el título «En Vena» y que el próximo día 21 premiará al doctor Cavadas y a María José Carrascosa, además de organizar un concurso de «ingenio solidario» para las comisiones de falla.

Con todo, en la comisión aseguran que su apelativo principal será el de «Generals», que es el que llevan utilizando consuetudinariamente, desprovisto de cualquier significado relacionado con el General Moscardó.

El PP reclama ayudas a Fuset

Precisamente, en este sentido, el concejal del PP Félix Crespo presentará una moción reclamando 50.000 euros no utilizados de la partida de subvenciones para ayudar a las comisiones que tienen que cambiar su denominación (adquirir nuevos estandartes y similar). Pere Fuset anunció que habría ayudas, pero éstas todavía no se conocen «y es sorprendente que no se haya cuantificado este gasto extra ni se haya propiciado ningún diálogo con estas fallas», algo que Crespo considera «una nueva demostración de desidia y falta de consieración» del edil.