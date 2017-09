Fuset: «Volveré en cuanto haya o no congreso»

Se esperaba con interés la respuesta del concejal Pere Fuset a la decisión de los presidentes de falla de abandonar la última asamblea como protesta por su propia ausencia de la misma. Lo que se trasluce de sus declaraciones es que el palmeo de un balón que sigue dando botes en el aro lo debe hacer, según su versión, la Interagrupación. Ayer el edil se dejó ver junto con el alcalde Joan Ribó en el pregón de los Moros y Cristianos, un escenario donde hubo un ambiente distendido. Ayer, Fuset aseguró sentir «respeto» por «los cerca de 150 presidentes de las 380 fallas que, para pedir que regrese a las asambleas, recurrieron a ese gesto. Lo valoro y apunto que la Interagrupación también debería reflexionar y volver al dialogo y la propuesta por encima de la protesta. Hablar calmadamente para acercar posturas siempre será mas útil que fomentar que las asambleas se conviertan en una olla a presión que no beneficia a la fiesta».

Apeló a que el diálogo ha permitido «cosas como el aumento en más de 100.000 euros en nuevas subvenciones, y el reciente acuerdo de subida de 21.000 en premios entre otros». Y echa en cara a la «Inter» que fuera la causante de la ruptura del diálogo «cuando, tristemente, rehusaron la invitación del alcalde».

La cuestión es que las fallas deben iniciar el camino para decidir si se celebra o no un Congreso Fallero, justificación dada en junio por Pere Fuset para echarse a un lado. La convocatoria de la misma llegará en octubre, primeros de noviembre como muy tarde. «Las asambleas falleras pueden funcionar sin políticos presidiendo pero no sin falleros debatiendo sobre sus propios acuerdos. Volveré a presidir las asambleas si así lo desea el mundo fallero y para ello es necesario que mantengan su debate y tomen una decisión sobre la convocatoria o no de un congreso. Sea cual sea su decisión la respetaré y regresaré pero antes es imprescindible despejar cualquier duda sobre la voluntad del colectivo de continuar siendo presididos por un concejal, con sus pros y contras, o un nuevo escenario legítimo de independencia del Ayuntamiento» y nuevamente a la Interagrupación les recordó que «tenemos que dialogar el Bando»