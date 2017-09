Fuset, dispuesto a dialogar con los presidentes de falla para normalizar relaciones

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera de València, Pere Fuset, ha trasladado al presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, su disposición a "hablar y dialogar" para normalizar la relación entre el edil y el colectivo fallero.

Fuset ha anunciado este viernes que se ha puesto en contacto con Hernández para hacerle llegar esta voluntad. El concejal se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa de presentación del XXXVIII Festival de Pirotecnia de València con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, preguntado por el malestar del presidente de comisiones fallera ante su ausencia como concejal y responsable de la JCF de órganos de decisión como la asamblea de presidentes.

"Ha habido invitaciones al diálogo en el pasado que no han sido atendidas, también por parte del alcalde", ha lamentado el responsable municipal, que a pesar de ello ha insistido en la necesidad de "hablar y dialogar" entre la administración y el colectivo fallero.

Así, ha considerado que "lo importante es que podamos hablar en un ambiente distendido sin necesidad de alzar la voz", al tiempo que ha comentado que "la Interagrupación ha aceptado mantener una reunión la semana próxima con gente de Junta Central Fallera para hablar".

"Esos contactos se han hecho", ha dicho, además de anunciar que este jueves se puso en contacto a través del teléfono con el responsable de la Interagrupación e Fallas "para mostrarle mi confianza en poder hablar y dialogar".

"No fue posible el contacto telefónico por cuestiones de agenda y le envié un mensaje. No he obtenido respuesta aún pero confío en que esa invitación al diálogo que le he trasladado sea atendida", ha explicado el titular de Cultura Festiva.

En esta línea, Pere Fuset ha dicho estar "convencido" de que "lo que la mayoría de falleros y falleras quieren", así como de presidentes es llegar al consenso. "La inmensa mayoría quiere una situación de normalidad que será mas fácil cuando se haya tomado una decisión respecto a la convocatoria o no de un congreso --fallero--", ha declarado.

El concejal ha opinado que la celebración de un encuentro de este tipo es "lo más conveniente para que el mundo fallero se pueda expresar democráticamente sobre cuál es su intención" para, "a partir de ahí, con esas incógnitas despejadas, poder continuar trabajando".

Preguntado por la decisión de algunos presidentes de falla de abandonar la asamblea de presidentes de esta semana en protesta por la ausencia de Fuset, el edil ha expresado su "máximo respeto a lo que una parte de los 380 presidentes hizo". "Es la manera que tienen de manifestar su deseo de que vuelva a presidir", ha apuntado.



"Acuerdos entre falleros"

El presidente de la JCF ha agregado a este respecto que estima que "las asambleas falleras no necesitan de políticos presidiendo" y ha explicado que decidió no acudir a ellas "para preservar y no ser excusa o pretexto para la politización" de unas reuniones "que necesitan falleros".

"Los acuerdos a los que se tiene que llegar son entre falleros", ha aseverado en ese sentido. A su vez ha reiterado que está "convencido" de que el "deseo" de "mucha gente" del mundo fallero es "volver a otra situación" de normalidad y consenso.

Fuset ha señalado que estos "se arregla de una manera" que "no es chillando sino hablando" y ha repetido que confía en que la "invitación al diálogo" que ha trasladado al presidente de la Interagrupación de Fallas "sea atendida.