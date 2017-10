La falla Periodista Azzati busca sitio entre San Agustín y la calle Padilla

Ser San Vicente-Periodista Azzati sin plantar ni en San Vicente ni en Periodista Azzati es uno de esos contrasentidos que le sucede a no pocas fallas: que su denominación no coincide con el nombre de la comisión. En este caso, el motivo no es otro que la seguridad. Representantes de la comisión (la decana de Primera A) y la Policía Local recorrieron ayer la demarcación en busca de un plan B para plantar sus monumentos. No es nada fácil que pueda quedarse en el lugar donde se planta habitualmente, aún con algunas modificaciones. Ahora mismo, y dentro del nuevo programa de seguridad que están elaborando las Policías Nacional y Local y Bomberos, todo parece indicar que seguirán el mismo destino que la falla Telefónica, con objeto de dejar expeditos los accesos a la plaza del Ayuntamiento ante los grandes eventos falleros que allí se celebran.

De la reunión de ayer no pudo salir todavía una decisión definitiva, como sí que pasó con la de Telefónica, porque no pudieron asistir ni la Policía Nacional ni Bomberos, pero las pautas están bastante marcadas. Se recorrieron espacios que, de momento, pertenecen a la demarcación de la propia comisión (así, en principio, se intenta no entrar en conflicto de jurisdicción con la Avenida del Oeste). Los dos espacios que se trabajaron fueron la intersección de Padilla (donde tradicionalmente plantan su carpa) con dicha avenida o la plaza de San Agustín. Este es un espacio más diáfano, aunque posiblemente obligará a retirar algún elemento del mobiliario urbano. Así mismo, un traslado obligaría a hacer algunas modificaciones en el acceso a la Ofrenda, especialmente para los sectores que bajan por la avenida, que quizá tendrían que acceder a San Vicente por Padilla, Grabador Selma o rodeando totalmente San Agustín, ganando o perdiendo unas docenas de metros en cada caso.

En cualquiera de los casos, la decisión está ahora pendiente del informe definitivo de los responsables de seguridad.

Con la salida de la falla de su emplazamiento tradicional se pretende que la calle Periodista Azzati, ahora reformada, quede totalmente libre de obstáculos. La comisión ya ha hecho observar que, al tratarse de una cuestión de seguridad, acatará los cambios, pero también pidió que, en ese caso, quede expedita toda la calle, lo que obligaría por lógica a sacar de la misma los coches de la comitiva oficial.