La fallera mayor de València consigue sobresaliente en el Máster en Abogacía

La fallera mayor de Valencia, Rocío Gil Uncio, ha defendido su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la Universidad Católica de Valencia y ha obtenido la calificación de sobresaliente. Con esta exposición, la fallera mayor completa un nuevo ciclo académico (ya había cursado anteriormente otro Master en Derecho y Gestión del Transporte, especializada en Marítimo) y la finalización de este nuevo trabajo le permitirá afrontar los once meses de reinado que tiene por delante con los "deberes hechos". Meses atrás ya aseguró cuando era preseleccionada que su idea es "ejercer la abogacía. No descarto algún día opositar. Aunque lo que hago ahora me gusta".

Con la defensa del TFM, la máxima representante de las fallas de 2018, ha finalizado con éxito el Master Universitario en Abogacía que empezó el pasado curso.

En su TFM Rocío Gil ha realizado un análisis de la "evolución jurisprudencial de derecho de información del socio y su influencia en la reforma de este derecho introducida por la ley 31/2014, por la que se modifica la ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo".

El trabajo ha sido dirigido por Carmen March, socia del área de derecho mercantil de Broseta Abogados y profesora del Máster Universitario en Abogacía de la UCV.

El tribunal ante el que la fallera mayor de Valencia ha defendido el TFM ha estado compuesto por José Manuel Pagán, decano de la Facultad de Derecho; Rosa Cernada, vicedecana; y Enrique Badimón, profesor de esta misma Facultad.