Fuset, sobre los comentarios machistas: "Lo que dijeron a la corte es para ofenderse"

El concejal de Cultura Festiva Pere Fuset ha asegurado, refiriéndose a la polémica suscitada por la actuación de un miembro de la Junta Central Fallera ante componentes de la corte de honor de la fallera mayor de València que "he escuchado el relato de las chicas. Me parece veraz y justifica las actuaciones que hemos hecho. Es para ofenderse". En referencia al hecho de ser apartado de sus funciones como miembro de la delegación de festejos.

Hay que recordar que Francisco Sivera fue denunciado ante la directiva de la JCF por las falleras porque consideraron que se había estado dirigiendo a dos de ellas con unos términos inadecuados y de carácter machista. La instrucción, en la que se escuchó a las dos partes, provocó que, hace ya dos semanas, fuera apartado del área de festejos al considerar la directiva de la JCF que así se cumplía la petición que habían hecho las falleras: no tener que coincidir con él en otros actos. No pedían para él ni su dimisión como miembro de la JCF ni se planteaban denunciarle. Se daban por satisfechas con evitar el reencuentro, al considerar que los términos con los que se había dirigido habían sido inadecuados. Fuset pidió conocer de primera mano el relato de las propias falleras, que lo hicieron el pasado lunes, reiterando lo que ya habían expresado al secretario general, Ramón Estellés, y al vicepresidente de incidencias, Javier Tejero.

El lunes se le ofreció a Sivera trasladarse a otra delegación, a lo que se negó. El fallero ha negado repetidamente que se refiriera a ellas de forma inadecuada y también anunció que tomaría acciones legales.

A ese respecto, Fuset se preguntó "¿contra quien? ¿Contra la Junta Central Fallera, contra la corte de honor, contra mí, contra la prensa? Nosotros hemos procurado llevar el tema con absoluta discreción y, sobre todo, tratando de mantener la privacidad de las partes", a lo que le reprochó que "seguramente, no como han hecho otros", en alusión a unas explicaciones dadas por Sivera a los miembros de su agrupación y al resto de delegados de sector, vía wasap, en la que ponía nombre a una de las que habrían recibido los vocablos inadecuados y a la que reprochaba su actitud.

El concejal también fue crítico con los listones de tolerancia. "El interés que teníamos en que esto pasara era ninguno o menos que ninguno. Pero se tenía que llevar a cabo el procedimiento". Y avanzó otro dato: "tenemos que poner en orden determinados comportamientos" y anunció que "a partir de ahora se va a impedir el consumo de alcohol cuando se está de servicio. No quiere decir, bajo ningún concepto, que esto sea una práctica habitual ni mucho menos, pero se ha de evitar a toda cosata como ocurre en muchos otros cometidos de servicio". Realmente, esto ya se había hecho saber a través de la vicepresidencia de turno.

En principio Ramón Estellés, no abrirá expediente de oficio. El tema se quedaría en la retirada de Sivera de la delegación de festejos, decisión vigente desde hace dos semanas, y a la espera de que Sivera opte por trabajar en otra área, donde no tiene vetado el espacio. De hecho, las falleras de la corte no quieren dar más pasos. Otra cosa es la actitud que adopte el propio Sivera en el sentido de recurrir o no a la justicia ordinaria o lo que decidan los presidentes de su sector sobre su continúa o no como representante.