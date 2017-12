Las Fallas viven la gala de nominaciones del teatro

Las comisiones de falla que, a lo largo de los últimos meses, han participado en el concurso de teatro de la Junta Central Fallera ya conocen la primera criba: las nominaciones a cada uno de los premios "Saragüell". En una tarde-noche de alegrías y decepciones, actores, directores y, en definitiva, todos los responsables de los montajes artísticos recibieron el particular aviso de que tienen una cita, a finales de enero, en el Palau de les Arts, con la esperanza de conseguir alguno de los premios.

Es el primero de los grandes momentos de la delegación de Cultura, que son capaces de organizar el concurso más importante de teatro aficionado más importante que se celebra en España, y que sirve para dar cobijo a la inquietud que, afortunadamente, todavía pervive en los casales.

Entre los nominados, muchos clásicos, pero también alguna sorpresa, como las relativamente pocas nominaciones de los grandes triunfadores del año pasado, Archiduque Carlos-Músico Gomis, o que Sevilla-Denia no se llevara ninguna.

Fue una noche especialmente emotiva para la fallera mayor, Rocío Gil: el año pasado, su falla de la Merced empezó a participar, con ella como una de las actrices, y obtuvieron las primeras nominaciones, que ahora han redoblado con cuatro para esta edición.

El resto de la corte de honor no pertenece a comisiones "teatrales", ni en mayores ni en infantiles, con lo que hubo que esperar a la última de todas las nominaciones de la tanda, la última de mejor obra principal, para que Mireia Bazaga hiciera un gesto de alegría al conocer la nominación de su falla, Doctor Olóriz.

Dentro de ese intento de dar algún tipo de protagonismo a las falleras, todas ellas fueron entregando las nominaciones a los aspirantes, antes de que posaran con la fallera mayor.

Llamó la atención la, posiblemente, excesiva ausencia de nominados, razón por la que, en bastantes ocasiones fueron personas allegadas a ellos los que recogieron las tarjetas que les acreditan como aspirantes.

Otra anécdota fue la nominación de la asesora del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, a mejor actriz de reparto con su comisión de Fray J. Rodríguez, donde ha desarrollado durante años una fecunda carrera artística.

Estos son los nominados:

CATEGORÍA PRINCIPAL

MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL

JAVIER LORAS VILAR

en el paper de EL REGIDOR AGAZZI

de l'obra "LA VERITAT (SI AIXÍ LA CONSIDEREU)"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria



ALICIA CHISBERT TOMÁS

en el paper de FILLASTRA 2

de l'obra "SER Ó NO SER, UN DRAMA PER FER"

Falla Càdis-Dènia

DIEGO LEMA CHISMOL

en el paper de LAMBERTO LAUDISI

de l'obra "LA VERITAT (SI AIXÍ LA CONSIDEREU)"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria



MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

ALFREDO FERRANDO DOMINGUEZ

en el paper de BILL FORDHAM

de l'obra "AGOST"

Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

VICENTE J. GARCÍA PATON

en el paper de KAI

de l'obra "BEBÉ"

Falla Arxiduc Carles-Músic Gòmis

JOSE ENRIQUE PÉREZ CLEMENTE

en el paper de LADY MACBETH/OTEL.LO

de l'obra "TOTES MORTES"

Falla Giorgeta-Roís de Corella



MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Mª PILAR BERNABÉ GARCÍA

en el paper de Bárbara Fordham

de l'obra "AGOST"

Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

VANESSA GRADOLÍ BEA

en el paper de AMÀLIA D'AGAZZI

de l'obra "LA VERITAT (SI AIXÍ LA CONSIDEREU)"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria"

AMPARO SOSPEDRA TARRAZONA

en el paper de OFÈLIA/ROMEO

de l'obra "TOTES MORTES"

Falla Giorgeta-Roís de Corella



MILLOR ACTOR PRINCIPAL

RAFAEL SOLER DIKI SHERPA

en el paper de NATATXA

de l'obra "BEBÉ"

Falla Arxiduc Carles-Músic Gómis

KIKE NAVARRO ATIENZA

en el paper de LLUÏSET

de l'obra "LES BICICLETES SÓN PER A L'ESTIU"

Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

CARLOS BORJA ESTEVAN

en el paper de ELIO

de l'obra "RÈQUIEM"

Falla Plaça de la Mercé



MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

CARMEN GIMENO OLMOS

en el paper de CÈLIA

de l'obra "RÈQUIEM"

Falla Plaça de la Mercé

MARÍA TORRAS GIMENO

en el paper de DOLORS

de l'obra "LES BICICLETES SÓN PER A L'ESTIU"

Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

Mª JOSÉ BAUSET PERIS

en el paper de VIOLET WESTON de l'obra "AGOST"

Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina



MILLOR DIRECCIÓ

VICENT LÓPEZ TORRES

per l'obra "LES BICICLETES SÓN PER A L'ESTIU"

Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

JOSE DAVID BADÍA VALIENTE

per l'obra "TOTES MORTES

Falla Giorgeta-Roís de Corella

JOSE SAIZ MARTÍN

per l'obra "AGOST"

Falla Frai Jacint Rodriguez-Pintor Cortina



MILLOR OBRA INÈDITA

"LO INVISIBLE"

Falla Sta. María Micaela-Martí l'Humá

EL SÈPTIM SOBRE

Falla Pintor Salvador Abril-Peris i Valero

MODES DEITÉS

Falla Quart-Palomar



MILLOR MUNTATGE

"TOTES MORTES"

Falla Giorgeta-Roís de Corella

"RÈQUIEM"

Falla Plaça de la Mercé

"LA VERITAT (SI AIXÍ LA CONSIDEREU)"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria



MILLOR OBRA

"AGOST"

Falla Frai Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

"LES BICICLETES SÓN PER A L'ESTIU

Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

"TOTES MORTES"

Falla Giorgeta-Roís de Corella

"RÈQUIEM"

Falla Plaça de la Mercé

"AI CARMELA!"

Falla Dr. Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero



CATEGORÍA PROMOCIÓ

MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL

Daniel Sáiz López

en el paper de Celio

de l'obra "Zero graus"

Falla Frai Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

Irene Gómez Lahuerta

en el paper de Martina de l'obra "Estiu al desembre"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja

Alejandro Hijarrubia Cloquell

en el paper de B1/Mascle

de l'obra "Parelles de fet, de fet parelles"

Falla Tomasos-Carles Cervera



MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Javier Donat Sendra

en el paper de Rafa

de l'obra "No estem together"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria

Iván Serna Alapont

en el paper de Chicho

de l'obra "Cinc xiques i un criat, ja tenim l'embroll armat"

Falla Josep Soto Micó-Síndic Mocholí

Mario Gascón Marín

en el paper de Francesco

de l'obra "Un embolic per castic"

Falla Dr. Sanchis Bergón-Túria



MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Mª Lluïsa Madrid Esteban

en el paper de Donya Inés

de l'obra "Vida, fets i mortuori del valent Don Juan Tenori"

Falla Barraca-Travessera Esglesia del Rosari

Desiree Mendoza Llinares

en el paper de Mónica

de l'obra "Cinc xiques i un criat, ja tenim l'embroll armat"

Falla Josep Soto Micó-Síndic Mocholí

Cristina Prósper Pozo

en el paper de Maribel

de l'obra "Un cadàver a les deu"

Falla Guillem de Castro-Triador



MILLOR ACTOR PRINCIPAL

Juan Vicente Ruiz Oliver

en el paper de Bernat

de l'obra "De la llimoná al xampany"

Falla L'Eliana-Cid

Jose Ricardo Sáiz López

en el paper de Joan

de l'obra "Zero graus"

Falla Frai Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

Vicente Asensio Martínez

en el paper de Vicente

de l'obra "Un embolic per castic"

Falla Dr. Sanchis Bergón-Túria



MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

Amparo Martínez Escrich

en el paper de Amparo

de l'obra "Un embolic per castic"

Falla Dr. Sanchis Bergón-Túria

Sonia Ramadá Dolz

en el papar de Angela

de l'obra "Tres"

Falla Mariá Benlliure-Sèquia de Tormos

Ana Leticia Ruano Nácher

en el paper de Eme

de l'obra "No estem together

Falla Regne de València-Duc de Calàbria"



MILLOR DIRECCIÓ

Antonio Ribera Simó

per l'obra "De la llimoná al xampany"

Falla L'Eliana-Cid



José Sáiz Martín

per l'obra "Zero graus"

Falla Frai Jacint Rodriguez-Pintor Cortina



Lucía Andrés Zarapico

per l'obra "No estem together"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria



MILLOR OBRA INÈDITA

"Somiart"

Falla Borrull-Socors

"Vida, fets i mortuori, del valent Don Juan Tenori"

Falla Barraca-Travessera Esglesia del Rosari

"Un embolic per castic"

Falla Dr. Sanchis Bergón-Túria



MILLOR MUNTATGE

"La Falla ambulant dels Monty Python"

Falla Càdis-Retor Femenía-Puerto Rico

"Zero graus"

Falla Frai Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

"No estem together"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria



MILLOR OBRA

"ZERO GRAUS"

Falla Frai Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

"NO ESTEM TOGETHER"

Falla Regne de València-Duc de Calàbria

"UN EMBOLIC PER CASTIC

Falla Dr. Sanchis Bergón-Túria

"DE LA LLIMONÁ AL XAMPANY"

Falla L´Eliana-El Cid

"ESTIU AL DESEMBRE"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja



CATEGORÍA JUVENIL

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Alberto Almonacid Valdebenito

en el paper de Juan de l'obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer

Álvaro Cervera Muñoz

en el paper de Pep de l'obra "Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

Ignacio Marco López

en el paper de Cambrer de l'obra "L´últim sopar"

Falla Santa María Micaela-Martí l´Humá



MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

María Sotos Rubio

en el paper de Encarni de l'obra "Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja



Claudia Ausina Soler

en el paper de Mª Angeles de l'obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer

Marta Marco López

en el paper de Marta de l'obra "L´últim sopar"

Falla Santa María Micaela-Martí l´Humá



MILLOR ACTOR PRINCIPAL

Chuso Puig Gómez

en el paper de Jose de l'obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer

Adrián Nicolau Albert

en el paper de Carles de l'obra "Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

David López Martínez

en el paper de Rafa de l'obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer



MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

Dolçeta Collado Carbonell

en el paper de Cris de l'obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer

Sonia Noya Hernández

en el paper de Sor Conchi de l'obra "Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja

Carla Ferrús Bayarri

en el paper de Carmela de l'obra "Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodriguez-Pintor Cortina



MILLOR DIRECCIÓ

Gaspar Zamora Albarracín

per l´obra "Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer



José Sáiz Martín

per l'obra "Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

Ana Calero Mora

per l'obra "Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja



MILLOR OBRA INÈDITA

"Tres reflexions estètiques"

Falla Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano

"Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja

"L´últim sopar"

Falla Santa María Micaela-Martí l´Humá



MILLOR MUNTATGE

"Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

"Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja

"Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer



MILLOR OBRA

"L´últim sopar"

Falla Santa María Micaela-Martí l´Humá

"Toc toc"

Falla Fra Jacint Rodriguez-Pintor Cortina

"Tres reflexions estètiques"

Falla Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano

"Jólibud em mata"

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja

"Els 80 són nostres"

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer



INFANTIL

MILLOR ACTOR NOVELL

MARC ALTUR AGÜERA

En el paper de JOHNY DENT de l'obra "FANTASMADES"

de la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

ALBERT MONTEAGUDO SERRANO

En el paper de Feliu de l'obra "AUCA VA!"

de la Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

ALEJANDRO OLMO MARTINEZ

en el paper de ESPOC de l'obra "OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá



MILLOR ACTRIU NOVELL

JULIA CLAVER CIFRE

En el paper de MADUIXA de l'obra "AQUELARRE "

de la Falla Quart-Palomar

NEUS REMEDIOS MONTERO

En el paper de ESFERIC de l'obra " OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA "

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

SARA MORENO ARÉVALO

en el paper de DOCTORA SOL de l'obra "OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá



MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

IKER PASCUAL VINAT

En el paper de PETER LIMP de l'obra " FANTASMADES "

de la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

GUILLERMO AGÜES MARTÍ

En el paper de CHARLIE de l'obra " AIXÓ ERA I NO ERA "

de la Falla Quart Extramurs-Velàzquez

LUIS GARCÍA VAQUERO

en el paper de BARTOLÍ de l'obra "AUCA VA! "

de la Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals



MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

AITANA RODRÍGUEZ MUÑOZ

En el paper de ELIONOR de l'obra "AUCA VA! "

de la Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

CLAUDIA PAMBLANCO NAVARRO

En el paper de COLASA de l'obra " PALMIRA I EL GUINYOL MÀGIC "

de la Falla Quart Extramurs-Velàzquez

CLAUDIA MARTÍNEZ POYO

en el paper de PIRATA/REINA de l'obra "AIXÓ ERA I NO ERA "

de la Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina



MILLOR ACTOR PRINCIPAL

RICARDO MIRASOL SALVADOR

En el paper de RICARDO de l'obra "UN ASSAIG DIFERENT"

de la Falla Nord-Dr. Zamenhoff

IVÁN MACÍAS MENA

En el paper de ROBERT de l'obra "AIXÓ ERA I NO ERA "

de la Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

HUGO GARDE YEPES

en el paper de DR. LLUNA LLUNERA de l'obra " OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá



MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

OLGA NAVARRO VARGAS

En el paper de ESTRATO de l'obra "OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá " "

IRENE ROBERT SÁENZ

En el paper de IRENE de l'obra "UN ASSAIG DIFERENT"

de la Falla Nord-Dr. Zamenhoff

MARÍA URGEL GARCÍA

en el paper de MANUELA de l'obra " TIRANT LO CLOWN"

de la Falla Mariá Benlliure-Sèquia de Tormos



MILLOR DIRECCIÓ

HERNÁN MIR SERRANO i PAQUI OLBA TORRENT

per l'obra "AUCA VA!"

de la Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

JUAN JOSÉ MORANT AZNAR

per l'obra "UN ASSAIG DIFERENT"

de la Falla Nord-Dr. Zamenhoff

TRINI TIO ARRIBAS

l'obra " OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

de la Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá



MILLOR OBRA INÉDITA

"AUCA VA!"

de la Falla Duc de Gaeta- La Pobla de Farnals

"UN ASSAIG DIFERENT"

de la Falla Nord-Dr. Zamenhoff

"FANTASMADES"

de la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí



MILLOR MUNTATGE

"FANTASMADES"

de la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

"AUCA VA!"

de la Falla Duc de Gaeta- La Pobla de Farnals

"AQUELARRE"

de la Falla Quart-Palomar



MILLOR OBRA

"UN ASSAIG DIFERENT"

Falla Nord – Dr. Zamenhoff

"AIXÓ ERA I NO ERA"

Falla Fra Jacint Rodríguez-Pintor Cortina

"AUCA VA!"

Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

"OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA"

Falla Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

"FANTASMADES"

Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí