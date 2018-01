Igualdad se propone acabar con el machismo en las Fallas

El debate sigue abierto en torno al papel de la mujer en las Fallas. Como desveló Levante-EMV, el Consell de les Dones puso en tela de juicio el papel de la mujer en las fiestas josefinas así como la tendencia artística en la creatividad fallera a la hora de representar a la mujer de forma voluptuosa, una forma de «cosificación» que fue debatida en la reunión celebrada el 17 de noviembre.

Para enmarcar este debate, la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, confirmó ayer que se creó la Comisión de Igualdad de Género en las Fallas, que se reunirá el próximo martes para abrir «una reflexión global sobre la igualdad de género», y para ello asistirán representantes de la concejalía de Cultura Festiva, de Junta Central Fallera, de la Associació d'Estudis Fallers (ADEF) y, posiblemente, del Gremio de Artistas Falleros. Abogó por «tratar con normalidad» este tipo de reflexiones tan a la orden del día en la sociedad.

Según explicó Lozano, desde la concejalía quieren evitar que el debate se simplifique entorno a los ninots degradantes. El ayuntamiento no pretende «censurar» ni intervenir «en el proceso creativo» porque el papel de las administraciones es el de «promover valores como la diversidad, la igualdad, la pluralidad o la convivencia». Por ello, las medidas que se plantean impulsar serán «en positivo», a través de premios y reconocimientos a comisiones y profesionales del sector que trabajen por esos valores.

Lo que sí que pudo afirmar es que la reunión abordará distintos temas de forma amplia. Se trata de replantear la presencia de la mujer en las distintas áreas de la fiesta, como fomentar la integración de la mujer en la pirotecnia, incentivar candidaturas femeninas para presidir comisiones o replantear el papel de la fallera mayor para adaptarlo al siglo XXI. Aún así, Lozano no desveló más puntos susceptibles de debate porque «será la propia comisión quien decida lo más relevante».

Las conclusiones que se extraigan de esta reunión por la igualdad «no serán vinculantes políticamente», según indicó Lozano, pese a que el órgano del que depende, el Consell de les Dones i per la Igualtat, está constituido por 35 organismos, entre los que están los cinco principales partidos políticos del ayuntamiento, sindicatos, asociaciones de mujeres, Lambda, unidades de igualdad de las universidades valencianas, y otros colectivos y administraciones. Lozano explicó que pese a tener un carácter consultivo, los representantes de la Concejalía de Cultura Festiva que asistan al encuentro pueden implementar estas acciones en favor de la igualdad porque serán «propuestas consensuadas».



Incentivar sin prohibir

La concejala aclaró que el mensaje de la Concejalía de Igualdad «no es prohibir». Precisamente por esta razón explicó que en la polémica sobre la representación de mujeres exuberantes en los monumentos falleros, el Ayuntamiento no puede intervenir porque «la creación de los artistas falleros tiene que ser libre». De hecho, para Lozano el objetivo de la comisión «no es generar un debate para consensuar o no los monumentos falleros» ni para decir «cómo serán las fallas de 2018»

Por el contrario, la concejala de Igualdad se refirió a iniciativas como el Premio Caliu para reconocer, con una remuneración económica, el trabajo en favor de la igualdad y la inclusión en las fallas, u otras iniciativas para «reconocer a la mujer en esta fiesta».



Mujer y otros colectivos

Lozano indicó que el objetivo último de la comisión es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, no descartó que se pueda introducir la vertiente de respeto a la diversidad sexual. En esta línea Lozano recordó que el consistorio impulsó el cántico «Borinot el que no bote» que «ha calado» y que sustituye a la versión discriminatoria tradicional. En esta misma tendencia, Lozano consideró una propuesta interesante recomendar a las comisiones falleras que en las tradicionales verbenas nocturnas no se utilicen canciones machistas que, en la misma línea, denigren a la mujer. Para la concejala se trata de «una propuesta interesante que se puede trasladar también a la comisión a partir del martes que viene».