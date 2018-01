Listado completo de premiados en las Galas de la Cultura

Las victorias de las comisiones de San Marcelino en la principal de adultos y La Nova d'Orriols en infantiles fueron el remate a las Galas de la Cultura del curso 17-18 que, sin embargo, quedó marcado por la actuación de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, que batió todos los registros históricos al conseguir nada menos que trece victorias, incluyendo actores, dirección, montaje y obra. Tan sólo les faltó rematar, precisamente, en la categoría principal, donde se vieron relegados al tercer puesto -algo que les sorprendió sobremanera al tener, en esa modalida, al mejor director, actriz principal y actor de reparto, pero que no eclipsa las prestaciones del grupo, donde hasta su fallera mayor, Carla Ferrús, tuvo premio en categoría juvenil. Especialmente espectacular fue el triplete deJosé Sáiz como director, que ganó en las tres modalidades (Principal, Promoción y Juvenil).

El momento más emotivo, sin embargo, fue la concesión, por primera vez, de un Saragüell honorífico, que fue para Eduardo Martínez, el más veterano de los directores y uno de los creadores del concurso desde la comisión de Corretgería-Bany dels Pavesos. Para él fue la ovación más sentida.

Este es el cuadro de honor:

GALA DE LA CULTURA (ADULTOS)

CATEGORÍA PRINCIPAL

MEJOR OBRA

1º. LES BICICLETES SÓN PER A L'ESTIU de San Marcelino

2º. TOTES MORTES de Giorgeta-Roig de Corella

3º. AGOST, de Fray Jacinto Rodríguez-Pintor Cortina

4º. RÈQUIEM de la Plaza de la Merced

5º. AI CARMELA! de Dr. Olóriz-Fabián i Fuero

DIRECCIÓN

José Sáiz Martín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

ACTRIZ PRINCIPAL

Mª José Bauset (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

ACTOR PRINCIPAL

Kike Navarro Atienza (San Marcelino)

ACTRIZ DE REPARTO

Pilar Bernabé García (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

ACTOR DE REPARTO

José Enrique Pérez Clemente (Giorgeta-Roig de Corella)

ACTOR/ACTRIZ NOVEL

Alicia Chisbert Tomás, de Cádiz-Denia

OBRA INÈDITA

"Modes Deités", de Quart Palomar

MONTAJE

"La Veritat (si així la considereu)", de Reino de València-Duque de Calabria

MODES DEITÉS

CATEGORÍA PROMOCIÓN

MEJOR OBRA

1º. "ZERO GRAUS", de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

2º. "NO ESTEM TOGETHER", de Reino de València-Duque de Calabria

3º. "UN EMBOLIC PER CASTIC", de Dr. Sanchis Bergón-Turia

4º. "DE LA LLIMONÁ AL XAMPANY", de L'Eliana-Cid

5º. "ESTIU AL DESEMBRE", de Jesús-San Francisco de Borja

DIRECCIÓN

José Sáiz Martín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

ACTOR PRINCIPAL

Jose Ricardo Sáiz López, de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

ACTRIZ PRINCIPAL

Amparo Martínez Escrich, de Dr. Sanchis Bergón-Turia

ACTOR DE REPARTO

Javier Donat Sendra, de Reino de València-Duque de Calabria

ACTRIZ DE REPARTO

Mª Lluïsa Madrid Esteban, de Barraca-Travesía Iglesia del Rosario

ACTOR O ACTRIZ NOVEL

Daniel Sáiz López, de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

OBRA INÉDITA

"Un embolic per castic", de Dr. Sanchis Bergón-Turia

MONTAJE

"Zero Graus", de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

CATEGORÍA JUVENIL

MEJOR OBRA

1º. "Toc toc", de Fray Jacinto Rodriguez-Pintor Cortina

2º. "Els 80 són nostres", de Rubén Darío-Fray Luís Colomer

3º. "Jólibud em mata", de Jesús-San Francisco de Borja

4º. "L´últim sopar", de Santa María Micaela-Martí l´Humá

5º, "Tres reflexions estètiques", de Sagunt-Sant Antoni

DIRECCIÓN

José Sáiz Martín (Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina)

ACTOR PRINCIPAL

Chuso Puig Gómez, de Rubén Darío-Fray Luis Colomer

ACTRIZ PRINCIPAL

Carla Ferrús Bayarri, de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

ACTOR DE REPARTO

Álvaro Cervera Muñoz, de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

ACTRIZ DE REPARTO

Claudia Ausina Soler, de Rubén Darío-Fray Luis Colomer

OBRA INÉDITA

"Jólibud em mata", de Jesús-San Francisco de Borja

MONTAJE

"Toc Toc", de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

CONCURSOS DE DECLAMACIÓN Y LITERARIOS

Declamación Senior

1. isabel Torrijo Latorre (Cedro-Explorador Andrés)

2. Tamara Jurado Rodríguez (Pedro Cabanes-Juan XXIII)

3. Alberto Castellanos Gil (Exposición)

Declamación Juvenil

1. Alba Juan Sánchez (Mercado de Castilla)

2. Laura Sánchez Páramo (L'Eliana-Cid)

3. Marta Vilaplana Nieves (Ribera-Convento Santa Clara)

Microteatro

Ganador: Un Fabor Enorme, de Ximo Hernández

Finalista: Adam i Eva, de Verónica Raga

XXXII CONCURS LITERARI D´OBRES DE TEATRE I DE MICROTEATRE INÈDITES

Teatro Inédito

Ganador: La Cremalleera, de Paco Albert

1º Finalista: Cinc-Centes Cares, de Paco Albert

2º finalista: Ho Va Dir Zapata, de Trini Navarro

A propósits

Ganador: Benvinguts a Fallerland, de Vicente López

1º Finalista: Set!, de Inmaculada Ballester

2º Finalista: El Misteriós Misteri de la Mansió Misteriosa, de Ximo Hernández



GALA DE LA CULTURA INFANTIL

TEATRO INFANTIL

MEJOR OBRA

1º. "OPERACIÓ LLUNA DE VALÈNCIA", de La Nova d'Orriols

2º. "AUCA VA!", de Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

3º. "UN ASSAIG DIFERENT", de Norte-Dr. Zamehoff

4º. "AIXÓ ERA I NO ERA", de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

5º. "FANTASMADES", de San Marcelino

DIRECCIÓN

Trini Tío y Ana Torres, de La Nova d'Orriols

ACTOR PRINCPIAL

Ricardo Mirasol Salvador, de Norte-Dr. Zamenhoff

ACTRIZ PRINCIPAL

Irene Robert Sáenz, de Norte-Dr. Zamenhoff

ACTOR DE REPARTO

Luis García Vaquero, de Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

ACTRIZ DE REPARTO

Claudia Pamblanco Navarro, de Quart Extramuros-Velázquez

ACTOR NOVEL

Marc Altur Agüera, de San Marcelino

ACTRIZ NOVEL

Sara Moreno Arévalo, de La Nova d'Orriols

MONTAJE

"AQUELARRE", de Quart-Palomar

OBRA INÉDITA

"AUCA VA", de Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

LITERARIO DE TEATRO INFANTIL

Ganador: "Jaumlet", de Trini Navarro

1º Finalista: "L'Espantall Carabassa", de Verónica Raga

2º Finalista: "Jo vull ser Rei", de Verónica Raga

APROPÓSITS INFANTILES

Ganador: "TOT INCÓS", de Vicente Löpez Torres

1º Finalista: Desierto

2º Finalista: Desierto

CONCURSO DE DECLAMACIÓN

CATEGORÍA A (4-6 añós)

1º. Daniel Martorell Pascual (Santa María Micaela-Martín el Humano)

2º. Marina Pamblanco Navarro (Quart Extramuros-Velázquez)

3º. María Ferrer Pamblanco (Quart Extramuros-Velázquez)

CATEGORÍA B (7-10 años)

1º. Isabel Landete Bou (L'Eliana-Cid)

2º. Luís García Vaquero (Duque de Gaeta-Pobla de Farnals)

3º. Natalia Ros Serrano (Quart Extramuros-Velázquez)

CATEGORÍA C (11-14 años)

1º. María Puig Julio (Santa María Micaela-Martín el Humano)

2º. Andrea Díaz Ibáñez (Quart Extramuros-Velázquez)

3º. Luna Soria Vera (Venezuela-Agustín Sales)

Extraordinario: Aitana Mora Ros (Periodista Gil Sumbiela-Azucena)