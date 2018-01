Cofarisart consolida el ninot de falla de libre diseño

«De Foc i Fusta», una idea de José Vicente Lanzuela en el que el ninot parecer arder antes de tiempo a base de jugar con texturas de color y relieve, es la figura que presentará la falla Ripalda-Sogueros a la Exposición del Ninot como ganadora del certamen Cofarisart. Esta figura, y otras once, forman un particular muestrario de arte de libre diseño que, partiendo de un mismo bastidor de madera, plantea diferentes críticas o ideas. Todas ellas rodearán el elemento principal de la falla, realizada por Juanjo García, cuyo lema, «Babel Faller», casa con esa particular heterogeneidad de ideas que se desarrollan. Artistas, estudiantes, agencias, especialistas en interiorismo o simples aficionados participan un certamen que cumple su segundo año y que ha permitido a esta comisión iniciar una línea especialmente original en un lugar tan singular como las callejuelas del Carmen. La propuesta de Belén Ilarri y Amparo Viatela se llevó el premio de ingenio concedido por el jurado.