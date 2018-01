Así han sido los carteles de Fallas a lo largo de los años

El cartel, o los carteles, de Fallas 2018 se presentan el 24 de enero, dos días antes que en la edición del año pasado. Estas obras, que han sido encomendada a Yinsen Studio, serán las obras número 87 de la serie histórica que empezó en el año 1929 con una obra de José Segrelles -aunque en los dos últimos años éstos se han ramificado en cuatro y cinco carteles, respectivamente-. Desde entonces se ha ido confeccionando una particular galería de obras, sobre las que pesa todo tipo de opiniones, a cada cual más heterogénea, sobre la calidad de unos u otros. No es difícil encontrar dictámenes que hablan por igual de obras maestras a otras que no merecían ser altavoz gráfico de la fiesta. Lo cierto es que, viajando en el tiempo, se aprecian claramente las estéticas imperantes en cada momento, así como la particular colección de iconos identificativos de la fiesta que se van incorporando a cada obra. Las llamas, las falleras, el "ninot", la multitud, la ciudad monumental, las banderas... un verdadero glosario que merece la pena recorrer.