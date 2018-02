El Bando enfrenta a Crespo y Fuset

El Bando de Fallas va a acabar por convertirse en el texto más esperado del año. Aunque, a la hora de la verdad, las peticiones más importantes están casi decididas: las carpas se plantarán el jueves 8 (las que no entorpezcan las líneas de la EMT) y el viernes 9; aunque la interagrupación volvió a pedir en la asamblea de presidentes un poco más de flexibilidad y que se le de la venia a algunas más en la primera de las jornadas.

Pero mientras esto sucede, la concejalía de Cultura Festiva y el PP se enzarzaron en un cruce de comunicados relacionado con el método y con unos contenidos que se intuyen. Así, el edil popular encargado de hacer la oposición, Félix Crespo, acusó ayer a su homónimo en el gobierno, Pere Fuset, de que «tras las reuniones anunciadas por Fuset con motivo del Bando de Fallas 2018, con agentes falleros, ha quedado demostrado que las reivindicaciones planteadas por estos no se han plasmado en el documento final. Y a falta de un mes para el comienzo de las Fallas, vuelve a crear incertidumbre y confusión a las comisiones falleras, en temas que inciden directamente en la posibilidad de disponer de la carpa instalada para celebrar actos propios y en las economías de las comisiones. En el expediente no están los escritos delos colectivos falleros más representativos».

A lo que Fuset replicó que «la nota de Crespo merece su nominación al esperpento del año y solo es una muestra más de la obsesión del PP por intentar convertir las Fallas en un arma política permanente para recuperar el poder que la ciudadanía decidió que perdiera después de 24 años. Su comunicado nos sirve para recordar que precisamente ha sido este equipo de gobierno quien ha introducido participación ciudadana en el bando fallero no solo con la totalidad de los agentes de la fiesta (Delegados de sector, Agrupaciones, Especial y 1A) sino también con la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de València, las de comerciantes, de empresarios y de hostelería a quienes nunca antes se había escuchado por parte del Ayuntamiento. De hecho, nos felicitaron por contar con ellos. continuaremos apostando por la convivencia y la seguridad»

Alameda modificará su ninot

En otro orden de cosas, la falla Alameda finalmente mantendrá el ninot de Pere Fuset vestido de dominico, pero haciendo algunos cambios, incluyendo cabiar el gesto con el dedo, para de esta forma evitar la polémica con la Junta Central Vicentina.