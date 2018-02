Soy ninot con Síndrome de Down

Es una gran alegría que la Falla Luis Cano de Benimámet me haya convertido en un Ninot de Falla para ir a la Exposición del Ninot por ser el Primer Bailarín Profesional con Síndrome de Down y por haber propuesto la Bandera Internacional de la Discapacidad en la ONU. Agradezco profundamente al artista Toni Fornés que me haya elegido para su obra.

Es la primera vez que va a existir oficialmente un Ninot con Síndrome de Down. Otras discapacidades ya habían tenido su protagonismo en las escenas falleras, pero por fin ha llegado nuestro momento. Me enorgullezco en nombre de todas las personas con variedad funcional, porque hasta ahora los ciudadanos y ciudadanas con trisomía 21 habíamos participado normalmente en las comisiones, siendo falleras y falleros, pero con este histórico gesto obtenemos una plena inclusión en las fallas, ya que por primera vez entramos dentro del monumento en su esencia más específica que es el muñeco.

Soy fallero desde mi infancia, y este año precisamente obtengo recompensa. Las fallas me apasionan y lloré de alegría al ver mi muñeco. Quiero agradecer al mundo fallero esta distinción de ser el Primer Ninot Down de la Historia con lo mejor que sé hacer: bailar.

Me gustaría, señor presidente de la Junta Central Fallera, proponerle una «perfomance» en la Exposición del Ninot la tarde o la noche que ustedes elijan, a lo largo del mes que estará abierta. Como en la nueva ubicación, la Ciutat de les Ciències, hay mucho más espacio que en la antigua, podría organizar un «ballet entre ninots» que manifestara públicamente la voluntad de las personas con discapacidad de participar y disfrutar de la fiesta fallera, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Si a usted le parece bien esta idea, me pongo a su completa disposición para concretarla y llevarla a la práctica. Ese día se podría hacer una invitación especial a mis compañeros discapacitados, y al público en general, para visitar esa Exposición donde un «Ninot» quiere bailar en homenaje a la Igualdad y la Inclusión de todos los seres humanos.