Pirotecnia, música y cena «gourmet»para la falla más Especial

El cuento de Cenicienta existe a veces en la fiesta fallera. En la edición de 2018, una comisión de falla tendrá a su disposición unas amenidades como, posiblemente, nunca habría imaginado. Es una de las apuestas estratégicas de Amstel para este año, que complementará con el disparo pirotécnico del día 28 de febrero en la Marina.

En este caso se trata de un concurso, en el que el jurado nombrado al efecto tendrá que afinar especialmente. Porque, en base a una simple explicación, que hay que dar on line, una comisión recibirá varios regalos para pasar unas fiestas por todo lo alto.

Hay que explicar aquellas historias singulares que caracterizan a la comisión y que tienen mucho que ver con la solidaridad, el esfuerzo, la igualdad, la integración de la mujer, la participación en actividades, etcétera.

La comisión elegida verá enriquecido su programa de festejos (que a estas alturas ya están prácticamente diseñados) con eventos suplementarios: la de la «plantà» será una cena de sobaquillo «gourmet», con una carta realizada por Ricard Camarena. En la ofrenda podrán llevar un mural floral, en la noche del 17 de marzo actuará Seguridad Social (tanto para los propios falleros como para aquellos que pasen por la carpa o la plaza de la demarcación) y, como remate, el 18 dispondrán de su particular «Nit de Foc» a cargo de Ricardo Caballer (responsable también del espectáculo pirotécnico de la Marina) con un disparo especial para estos falleros.

La iniciativa se enmarca en el deseo de visibilizar aquellas fallas que no forman parte de la élite.

Un estudio impulsado por la cervecera y elaborado con la consultora My World ha corroborado la falta de reconocimiento a las fallas menos visibles. En una encuesta a 300 valencianos, se ha constatado que tan sólo el 14,7 por ciento de los encuestados ve o visita monumentos de categorías inferiores y el 21 por ciento no visita ninguno. Otro dato significativo es que casi un tercio valora únicamente las fallas de categoría especial y las de categorías superiores. También cabe destacar que cerca del 90% no cree que todas las fallas de Valencia merezcan la pena.