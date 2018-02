De vicepresidenta a reina... del barrio

La comisión de Ángel del Alcázar (el año próximo adecuará su nombre)-José Maestre celebró la exaltación de sus falleras mayores. Y lo hizo con la naturalidad propia de estos eventos porque, tal como decía el presidente, Rafael Martí, convertido en «voz en off», «todos los años me pedías tener un papel en la exaltación y hoy te hemos reservado el principal. Porque sabemos la ilusión que te hacía. Hoy, esto es por y para tí». Exaltaban, en un acto sin pretensiones (escenario sencillo, ninguna multitud en el escenario, ningún protocolo férreo), a su fallera mayor. Con la particularidad de que es la vicepresidenta del Consell. Mónica Oltra, reconvertida a fallera de toda la vida, porque así lo es, subió al trono de la comisión, que lleva ostentando desde hace meses, cuando fue nombrada, pero ayer le tocaba la imposición de la banda.

«¿Qué? ¿Qué decís del momento banda?», comentaba entre risas. La banda con su gran bandera de España, que incluye, bordado, su nombre de pila. «Los que me conocen saben los años que llevaba soñando con este momento». Y debió ser muy emotivo porque, instantes antes de salir, y cuando la voz anunciaba su nombramiento «por las virtudes que atesora y que le hacen digna portadora de la banda que la acredita como fallera mayor», el presidente hacía un gesto y aparecían sus dos hijos llevando el cojín con dicha banda y el ramo de flores. «Ahí me he puesto a hiperventilar. Me ha emocionado muchísimo». Subió llorando, saludó (también lo había hecho la fallera infantil) aunque luego preguntaba a las amigas «¿cómo me ha salido?» y siguió llorando cuando se sentó en el trono. «Había momentos en los que creía que me iba a desmayar de la emoción», dijo.

Lucía como fallera mayor un traje de manga de farol pero estilo «vintage», realizado por la Escola d´Indumentaria Tradicional Canem. Un conjunto que evocaba los felices años veinte y que, como era de esperar, generó un intenso debate en la red, tanto como el del peinado. También Canem le tenía preparada una sorpresa: varios números de «balls valencians».

El mantenedor fue su hermano, Juan, también con voz en off, quien destacó de ella tres cualidades: «compromiso, alegría y pasión». Cantó el himno, ofrendó nuevas glorias a España y abandonó el escenario entre aplausos de los que son sus falleros desde que era una niña.

Previamente se había celebrado la presentación de la fallera mayor infantil, Ana Valero Monteagudo, que fue cumplimentada por uno de los hijos de Mónica, Emilio, que es el presidente infantil.

Y como remate, una obra de teatro, una revisión del «Telemaratón» del concejal Carlos Galiana, en el que se buscaba recaudar 26.199 millones de euros para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, y en el que, entre otros objetos, se subastaron las camisetas reivindicativas de Oltra en su época en la oposición, por las que «se obtuvieron» mil millones de euros. Ximo Puig se sumó con un mensaje grabado.