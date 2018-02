El PP acusa a Ribó y Fuset de «mentir» tras la sanción de Trabajo por las gradas

La gestión de la cesión de terreno a los empresarios musicales para instalar una grada en los conciertos de la Fira en Viveros, durante la cual falleció un operario, se ha convertido en un verdadero filón para la oposición municipal, que no piensa dar un metro ni al alcalde, Joan Ribó, ni al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Ayer, el portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, ha considerado «gravísimo» que la Inspección de Trabajo haya presentado una propuesta de sanción de casi 41.000 euros al ayuntamiento por una infracción muy grave como consecuencia de las presuntas irregularidades cometidas en el montaje de la grada de los conciertos de Viveros en el que se produjo el fatal desenlace de la muerte de un trabajador.

«El alcalde Joan Ribó y su concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, mintieron ewn el pleno con conocimiento de causa y alevosía, cuando afirmaron que el Ayuntamiento era ajeno al accidente en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros,» manifestó Monzó.

«El alcalde y Fuset no pueden decir que no conocían la sanción porque la resolución de Inspección de Trabajo había sido comunicada al Ayuntamiento y ya habían ido a declarar la Jefa de Servicio de Cultura Festiva y el Jefe de los Servicios Jurídicos,» dijo el portavoz popular.

«Ribó tiene que dar explicaciones de inmediato sobre por qué ayer dijo que el Ayuntamiento era ajeno al accidente. No puede dejar pasar ni un minuto más sin aclarar por qué mintió. Los valencianos no merecen un alcalde que se esconde, que elude sus responsabilidades y que les miente».

«No actuó correctamente»

Si el Ayuntamiento ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo, ha explicado, «es porque como administración responsable de dar los permisos de ocupación en un espacio público como el jardín de Viveros no actuó correctamente.» El edil Fuset mantuvo, a cuenta del proceso judicial abierto al respecto, que la instalación de las gradas era una cuestión exclusivamente de los promotores, que son los únicos que, en estos momentos, están investigados, pero Trabajo considera que debía haber un expediente admistrativo que no existe. El consistorio ha dicho que recurrirá la sanción, que consideran injusta.