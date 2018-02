Fallas 2018: Crida a la igualdad y la apertura

La tolerancia, la Virgen de los Desamparados, la igualdad, la lengua valenciana, la libertad, la «estoreta», la convivencia, la identidad y el recuerdo a los antepasados. Todo esto y mucho más puede caber en un discurso fallero. O en dos. Los que pronunciaron anoche las falleras mayores de València, Rocío Gil y Daniela Gómez en la siempre esperada Crida.

Como es habitual, decenas de miles de falleros y falleras abarrotaron la explanada frente a las Torres de Serranos en un acto donde el «ya estem en Falles» es siempre un momento muy esperado, pero también la ambientación previa, incluso los momentos donde cada uno, desde sus casas y sus casales se prepara para acudir a este primer acto fallero del año.

Ya en ante las torres, la preparación del acto fue extraordinariamente original, con la representación de los tres carteles oficiales de este año, que cobraban vida y pasaban a representarse en la fachada de las torres. Con el momento estelar de la aparición de las dos falleras mayores proyectadas sobre la fachada y que, súbitamente, pasaban de ir vestidas de paisano a hacerlo de valenciana. Se escenificó una «mascletà» y una «plantà» virtual, así como un homenaje a todas las actividades de la Semana Fallera que completaban un preludio excepcional.

Antes, entre bambalinas, las cortes de honor y las Falleras Mayores llegaban por calle Serrans y posaban junto a una televisión en la que iban viendo cómo estaba la plaza. Allí se las pudo ver relajadas, bailando, cantando temas de Seguridad Social, Queen, Camilo Sesto y otros más. A medida que se iba acercando el momento de subir a la tribuna a más de una se le iban saliendo las lágrimas de alegría y emoción.

Finalmente, llegó el esperado momento en que las dos falleras toman la palabra, precedidas por un breve discurso del alcalde Joan Ribó que hablaba de que «València se prepara para nuestra fiesta grande que es abierta, plural, inclusiva como lo es nuestro pueblo».

Muy emotivo, y aplaudido, fue el discurso de la fallera mayor infantil que incluso se animó a cantar a capela «el cant de l´estoreta». Ella empezaba invitando a todos los niños del mundo a esta fiesta y a conocer «la hospitalidad de todos los valencianos y escuchar la alegría y la felicidad de todas las comisiones infantiles».

Luego, invitaba a abrir la puerta de los casales falleros, algo que también expresó con efusividad Rocío Gil. Gómez reivindicaba las fallas como «la mejor actividad extraescolar» por muchos motivos. Y ponía en valor a los niños porque «son futuro, pero también historia».

Muy emocionada estaba también Rocío Gil a quien se le quebró la voz en varias ocasiones. Ella destacó todos y cada uno de los sectores que forman esta fiesta, desde los pirotécnicos a los músicos, sin olvidar los indumentarias el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Un punto clave fue cuando se refirió a las mujeres: «Me gustaría que lucháramos juntos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque en nuestra fiesta la mujer tiene un papel clave y fundamental».

Además, se refirió a su propia corte de honor, «doce valencianas y falleras, mujeres del Siglo XXI, representantes de una fiesta que combina tradición y modernidad». Y pidió abrir los casales «para que todo el mundo conozca cómo son los valencianos amables, trabajadores, hospitalarios, y solidarios».

El castillo se quedó a medias

El único pero fue el retraso de 20 minutos con el que empezó el acto que provocó algunos pitos, así como críticas desde Ciudadanos quienes pedirán explicaciones a Cultura Festiva. Como explicó el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, el motivo fue que gran parte de los bomberos estaban en el incendio en la avenida Peris y Valero y la inspección rutinaria no empezó hasta las 19.20 horas. Además, no lograron que autorizara a tiempo la totalidad de fuegos previstos, por lo que solo se pudo disparar la mitad porque no querían hacer esperar más al público.



Revive la Crida íntegra