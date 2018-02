Fallas 2018: Una Crida con tolerancia, igualdad, tradición y una canción

Tras un espectacular espectáculo inicial, en el que se ha rendido homenaje a los elementos que caracterizan los tres carteles de Fallas, incluyendo una curiosísima actuación de Rocío Gil y Daniela Gómez, proyectadas sobre las torres y pasando de vestir de paisano a valenciana.

El alcalde Joan Ribó ha entregado las llaves de la ciudad a ambas falleras antes de que pronunciaran sus discursos.

Daniela ha sido muy original al definir las Fallas como "la mejor extraescolar" y rematando su discurso entonando, y haciendo entonar, el estribillo de "El Fallero", ese que cantaban los niños cuando pedían trastos viejos para hacer las Fallas.

Rocío, que estrenó un espolín "Santa Ana" de color amarillo, pidió por un mundo "donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque en nuestra fiesta la mujer tiene un papel clave y fundamental". Para esto último centro el foco en su corte de honor. "Doce mujeres valencianas y falleras, mujeres del Siglo XXI, representantes d euna fiesta que combina tradición y modernidad". Y junto a la solidaridad, la tolerancia y la igualdad, también defendió a la lengua valenciana y a la Virgen de los Desamparados.

Este ha sido el discurso de Daniela Gómez.

Xiquets i xiquetes de tot lo món, des de les nostres Torres de Serrans de la ciutat de València, i en nom de tots els fallers i falleres infantils, tinc l´honor i el privilegi de convidar-vos a fruir de la nostra festa, a conéixer l´hospitalitat de tots els valencians i a sentir l´alegria i felicitat de totes les comissions infantils, perquè...

¡Ja estem en Falles!

Com encenent una metxa, els actes fallers lluiran de barri a barri per tota la ciutat; per això, la meua Cort d´Honor i jo vos demanem que gogeu al màxim de cada moment i obriu les portes de vostres casals a tots els xiquets i xiquetes del veïnat i junts participeu en convivència i solidaritat, per a fer de les Falles...

¡¡¡LA MILLOR FESTA DEL MÓN !!!

Fallers i falleres infantils, gràcies per l´esforç i la implicació de tot un any d´activitats, demostrant dia a dia que ser faller és la millor extraescolar, perquè les Falles som teatre, som balls regionals, som declamació, som play-backs, som presentacions, som cavalcades, som foc, pólvora i tradició, i aixina en uns dies tornarem a plantar falles infantils, mantenint la flama i l´esperit dels nostres avantpassats, orgull de la xicalla quan demanava els trastos per a la falla, perquè nosaltres, els xiquets, som futur, però també som història de la nostra festa.

I amb la mateixa innocència i il·lusió, anem a fer tots junts que el món sencer escolte la lletra del nostre himne faller, la cançó de les nostres arrels, la nostra volguda cançó de l´estoreta...

¿Per ahí hi ha

una estoreta velleta

pa la Falla de Sant Josep,

del tio Pep?

Més que siga la tapadora

del comú número u.

¡Visca les falles infantils!



Este ha sido el discurso de Rocío Gil

Valencians i valencianes, falleres i fallers,

Ens trobem davant de les majestuoses i engalanades Torres dels Serrans perquè estem a hores de transformar la nostra ciutat en art, en música, en llum i soroll. Per això anem a obrir estes portes per a anunciar al mon que ja estem en Falles.

Fallers, és l´hora de disfrutar de la nostra ciutat, de la nostra festa i de les nostres tradicions. De vore plasmades per fi, al carrer, les creacions de tants i tants professionals que treballen durant tot l´any en l´ombra. Eixos artistes fallers que poden plantar les seues obres d´art. Eixos musics que ens fan desbordar alegria amb les seues notes musicals. Els pirotècnics, que despleguen tota la pólvora per tal que puguem disfrutar del soroll dels masclets. Els indumentaristes, que trauen hores d´on no n´hi ha per tal que puguem lluir la nostra rica indumentària valenciana.

I és l´hora de contagiar els que vénen de fora la devoció per la nostra Mare de Déu, la meua mareta, que ens il·lumina i ens guia cap a una convivència fallera on preval la igualtat i la tolerància.

Com que enguany tinc el privilegi de ser la vostra Fallera Major, m´agradaria que lluitàrem tots junts per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures, perquè en la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental.

Ací teniu el millor exemple del que estic dient, dotze dones valencianes i falleres.

Dones del segle XXI, representants d´una festa que combina tradició i modernitat, una festa reconeguda per la UNESCO, gràcies a vosaltres, els fallers, que amb el vostre esforç, la vostra dedicació i el vostre treball sou el motor fonamental de les falles.

Però, fallers, m´agradaria fer-vos una petició:

Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent de fora que ve il·lusionada a conéixer les nostres falles, que tota eixa gent tinga l´oportunitat de conéixer como som els valencians: amables, treballadors, hospitalaris, bona gent, honrats i, per damunt, de tot solidaris.

Un poble que defensa la seua història i les seues tradicions. Que se sent orgullós de la seua identitat i de la seua rica llengua valenciana.

Eixa llengua valenciana que compartim amb tots els fallers i falleres de la nostra comunitat, gràcies a les juntes locals que treballen amb nosaltres colze a colze per fer més grans i internacionals les Falles.

No vullc acabar sense enviar un missatge d´agraïment a tots el cossos i forces de seguretat, que un any més ens permetran disfrutar de la millor festa del món en pau i harmonia.

Valencians, fallers, gent de tot el món, alceu els vostres estendards tant alt com pugueu, perquè apleguen als que ja no estan amb nosaltres.

Crideu ben fort amb mi:

¡Visca València i que visquen les Falles!

Revive la Crida íntegra