Fallas 2018: Las falleras mayores visitan Londres para el reportaje del Extra de Fallas de Levante-EMV

Dos reinas en la tierra de Su Graciosa Majestad. Levante-EMV vuelve a doblar su apuesta y ofrecerá el próximo da 10 de marzo su Extra de Fallas, una nueva muestra de la internacionalización de la fiesta. Y así, tendrá como reportaje de portada la visita realizada por las falleras mayores de València, Rocío Gil y Daniela Gómez, a Londres.

Durante tres días, las dos falleras visitaron, de la mano de Levante-EMV, los lugares emblemáticos de la capital británica, componiendo unas imágenes irrebatibles: la personificación de la fiesta en uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. Una de esas capitales globales del planeta. Y allí, en ese particular cruce de culturas y pueblos, causaron la sorpresa imaginable. No había quien, ante su vista, no girara la mirada, asombrados por ver una joven y una niña ataviadas de forma espectacular.

Londres es casi inabarcable pero, a lo largo de tres días, Rocío y Daniela quedaron inmortalizadas en algunos de sus lugares más emblemáticos. No faltarán imágenes junto al palacio de Buckingham; en la Torre de Londres, el Parlamento, la Abadía de Westminster, Trafalgar Square, los puentes más conocidos, London Eye€ pero también los jardines, espacios populares como Camden Town o la ineludible visita a Harrods. Y hubo muchas cosas más.



Recibidas por el embajador

La primera parada fue en la Embajada de España en el Reino Unido, donde fueron recibidas por el embajador, Carlos Bastarreche, con quien compartieron una amena conversación.

Edificios, espacios, calles€ y contacto humano, porque las falleras no dejaron de explicar qué y quienes son, además de poder saludar a valencianos con quienes se encontraron en el camino.

La visita a Londres de Rocío y Daniela enlaza con la línea desarrollada por Levante-EMV a raíz de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la necesidad de que la fiesta traspase sus fronteras naturales. Así, las embajadoras de la misma han empezado a componer imágenes «imposibles», inimaginables hasta ahora. Un proceso que comenzó en 2015, cuando Estefanía López y María Donderis, a colación del elemento principal de la falla municipal, visitaron el Congreso de los Diputados, pero que se multiplicó en 2016 con el viaje de Alicia Moreno y Sofía Soler a París y que se tradujo en una portada histórica, con un fondo de la Torre Eiffel iluminada.

El pasado año, Raquel Alario y Clara Parejo vivieron tres días de experiencia en Venecia, que se tradujeron en una portada no menos increíble, sobre una góndola y con el Puente Rialto a sus espaldas. Este año es el turno de Rocío y Daniela, que pasarán a esta particular historia del periodismo fallero.

Saber qué van a hacer en el Extra de Fallas de Levante-EMV se ha convertido en uno de los grandes alicientes del reinado de las falleras mayores de València de cada año. Saben que, a iniciativa de este diario, van a poder tener de un recuerdo imborrable: unas fotografías suyas, vestidas con los atributos del cargo (traje y banda), en un entorno inimaginable. Y embarcaron en un vuelo que las dejó en una tierra donde todo lo que significa realeza tiene un especial valor.



Todo preparado para el día 10

Esta visita no es la única sorpresa que ofrecerá el Extra de Fallas. En sus páginas estarán también los reportajes de las cortes de honor, pero también todo el despliegue al servicio de la fiesta fallera. Con informes, entrevistas, curiosidades, los bocetos y la feria taurina, entre sus contenidos.