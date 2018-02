Fallas 2018: Todas las fallas deberán dejar espacio para los vehículos de emergencia

El Ayuntamiento de València está exigiendo a todas las fallas de València, alrededor de 360, que presenten planos detallados de la ubicación de sus monumentos y sus carpas para asegurarse el acceso de los vehículos de emergencia (bomberos y ambulancias). De no ser así tendrán que desplazar esas instalaciones, como van a tener que hacer, por ejemplo, las tres fallas de la calle Cuba, que son de las más concurridas de València.

Según explicó ayer la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el servicio de bomberos ha pedido a todas las comisiones un informe detallado de sus instalaciones falleras. Esto se venía haciendo todos los años, pero en esta ocasión, dice, se exige que todos los monumentos y carpas dejen pasar a los vehículos de emergencia, cada uno en la medida de sus posibilidades, ya que hay calles más anchas y más estrechas.

Hasta el momento, explicó Menguzzato, ya han presentado sus planos el 80% de las fallas, una cantidad que considera muy aceptable. Y asegura que el restante 20% que aún no lo ha hecho es básicamente por problemas de documentación, no porque no cumplan los requisitos.

A aquellas que efectivamente no los cumplen, la concejala dijo que se les está requiriendo para que desplacen los monumentos o las carpas hasta dejar el espacio suficiente para que pasen los vehículos de emergencia. E incluso están siendo los servicios de bomberos los que están asesorando a las comisiones para que se cumplan las exigencias con el menor trastorno posible.

Declaración responsable

La concejala admitió que se trata de mucha documentación y muy costosa de conseguir, pero también anunció que el año que viene ya no habrá que enviar estos informes, sino que bastará con una «declaración responsable» de que se van a cumplir las exigencias de este año y en las mismas condiciones. «Ahora va a ser complicado, pero ya no tendrán que hacer el informe año tras año como se venía haciendo ahora, sino que bastará esa declaración responsable para montar sus fallas», reiteró la concejala, quien explicó que el origen de estas nuevas medidas no es otra que «la seguridad de la fiesta».

Tal como publicaba ayer este periódico, tres de las fallas que tendrán que desplazar sus monumentos para dejar paso a los vehículos de emergencia son las que se montan en la calle Cuba, una zona con no demasiada amplitud donde concurren los monumentos y también las calles alumbradas, uno de los espectáculos que más visitantes concentra en estas fiestas.

Los falleros ya han dicho que en algunos casos será complicado mover los monumentos debido a la estrechez de las calles. Una de las posibilidades que barajan es negociar con los bomberos los metros que hay que desplazar la falla o bien montarla de tal manera que en caso de emergencia se puedan quitar algunas escenas para que pasen esos vehículos. Será cuestión de hablar con los técnicos.