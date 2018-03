Cuba-L. Azorín no vería mal poner las luces en el Parque Central si fuera factible

La iluminación de la calle Cuba es espectacular en su forma, pero salta a la vista que no es su espacio natural. Pero es el que hay. Ayer, la comisión que defiende el primer premio presentó su proyecto 2018, que lleva por lema «Kaleidoscopio», realizado por Mariano-Light y que dialoga a base de filtros con la propia falla, que tiene ese nombre. El presidente, José Giménez, no descarta poder plantar sus montajes en un lugar más cómodo. Por ejemplo, en el Parque Central. «Pero no nos vamos a engañar: queda mucho por delante para poder hacerlo. Primero hay que ver cómo se remata el parque, si se autoriza, a quien pertenece la demarcación... yo creo que la gente sí que vendría. No me desagrada para nada, pero es algo que veo todavía lejano» aseguraba ayer el presidente José Juan. Ciertamente, el parque tendrá unas explanadas más adecuadas, pero se antoja que requeriría un expediente muy largo.