Fallas 2018: Sueca es la primera en sacar su falla a la calle

Vicente Llácer ha sido el primer artista que ha dejado piezas en su cruce estas Fallas 2018. Siempre es la Sección Especial la que abre el fuego por una cuestión de lógica de dimensiones. Llácer regresa a una calle que conoce muy bien, la de Literato Azorín. Unos metros más abajo, en la calle de Cuba, soñó en algún momento con ganar el primer premio de la máxima categoría.

Sueca-Literato Azorín anunció tambien ayer que su montaje luminoso, «Homentage» será el primero que realice espectáculos musicales por parte de una empresa española, en este caxo Ximénez. La inauguración será el día 9 a las 20 horas.

Andan en la Federación de Especial enfadados con el condejal Pere Fuset porque parece haber recaído sobre ellos la responsabilidad de que la venta ambulante no se abra el día 10, sábado, sino el lunes 12. Existía esa posibilidad siempre que se cerrara el lunes 12 y martes 13, pero ellos consideraron que era absurdo cerrar dos días después de otros tantos de apertura. Apelan a falta de diálogo para que no se haya producido el consenso. Finalmente, los mercados no dispondrán del fin de semana al no haber unanimidad «no podemos aceptar el que se achaque a nuestra inacción o a un planteamiento tardío, la no aceptación de la petición realizada, y no lo hacemos porque entendemos que cada uno debe asumir sus propias decisiones, que desde luego sabemos son difíciles y casi nunca contentan a todos.

El sábado finalizó con la celebración del 125 aniverarsario de Convento Jerusalén, que reunió a artistas, falleras mayores y a aquellos que forman o formaron parte de la particular familia.