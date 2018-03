"El autobús ya no pasa, no podemos montar la carpa"

"El autobús ya no pasa, no podemos montar la carpa"

El «supersábado» se ha despertado hoy con la ciudad ya transformada por las carpas, los montajes de las Fallas o los puestos de buñuelos que ya llevaban más días. Ayer, el ajetreo fue grande en las 169 carpas que tenían permiso para levantarse en todo tipo de calles de la ciudad. No obstante, hay dos que tendrán que esperar todavía unos días más, concretamente, hasta el día 14 de febrero.

Se trata de las fallas Pintor Goya-Brasil y Quart Extramuros-Velázquez. Además, las tres fallas ubicadas en Islas Canarias tampoco podrán cortar la calle hasta el día 14, aunque dos de ellas tienen la carpa en otras calles desde ayer. Y la tercera, Islas Canarias-Dama de Elche, ya no la pone.

La denegación del permiso para montar al mismo tiempo que el resto llega desde la concejalía de Movilidad, como ya pasó el año pasado. Y los integrantes de las fallas no acaban de comprender que, por segundo año consecutivo, tengan que esperar tanto. Así, el presidente de la falla Pintor Goya-Brasil, Juan Murcia, muestra su indignación pues el motivo, para él, no se sostiene: «Nos dicen que no podemos montarla hasta el día 14 porque pasa el bus, pero este ya dejará de pasar el día 10, pues este domingo si tenemos ya el permiso para cortar la calle por el montaje del monumento», expresa.

Él explica que esto les obliga a aplazar algunos actos como el de los falleros de honor. Y también critica que nadie les hubiera informado de esta circunstancia hasta hace tan solo unos días.

En la misma línea se expresa el presidente de otra falla afectada, la de Quart Extramuros-Velázquez, Miguel Navarro: «Aquí el bus no pasa desde el 9 de marzo, pero no podemos montar la carpa hasta el 14». Nos dicen que nuestra calle es prioritaria hacia la salida de Madrid, pero llevamos 25 años plantando ahí y montando la carpa sin ningún problema», argumenta. Él asegura que están en un barrio «super comprometido con nuestra comisión» y añade que «nunca hemos tenido ninguna incidencia con la carpa». En su caso, la situación es todavía más grave porque, a pesar de ser una falla de Primera A, no podrán montar el monumento fallero hasta el día 14, aunque sí tienen el permiso de actividades desde este fin de semana. Navarro argumenta que desde el año pasado han pedido soluciones a Cultura Festiva y a Movilidad, pero «todas las alternativas propuestas eran peores».

Otra problemática fue la obligación de algunas comisiones de reducir, a última hora, el tamaño de sus casales. Desde la Agrupación Centro lo reconocían ayer, pero valoraban que se habían podido encontrar soluciones a tiempo.