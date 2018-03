El «maestro de la costura» Jaime engrosa la galería de famosos de la falla Av. Oeste

Hacerse visible por la televisión tiene sus servidumbres: todo el mundo quiere conocerte. Pero si además se tiene especial presencia en Fallas, ésta aún se multiplica más. No es de extrañar por ello que Jaime Guillém reconociera ayer que «ir a la mascletà y llegar a la falla, que está al lado, me cuesta media hora». Más o menos. Y eso que su falla está prácticamente al lado: la Avenida del Oeste. Y no es que sea fallero de toda la vida. Es que cinco generaciones de su familia «ya han pertenecido a ella. Mis antepasados son fundadores de la comisión. La elección de Jaime Guillém como participante vuelve a poner en primera línea a la falla «Els Velluers». En 2016, las gemelas Sánchez-Ferragut, Loreto y Virginia, participaron en Masterchef Junior.

En materia fallera tampoco están mal: son la comisión que más representantes en corte de honor y fallera mayor tienen de todas las de la ciudad.