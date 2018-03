La Policía Local recibe en una noche 700 quejas por el ruido de las verbenas

El teléfono 092 de la Policía Local de València vivió el pasado sábado su particular «cremà». Hasta 700 llamadas recibió de ciudadanos que se quejaban, básicamente, del ruido de las verbenas, quejas que, sin embargo, no se tradujeron en denuncias porque la realidad indicaba que, hechas las correspondientes comprobaciones, ninguna de ellas superaba los 90 decibelios permitidos en estos casos ni las 4 de la madrugada que marca el límite horario. Conclusión: muchas quejas y ni una sola denuncia. Hipersensibilidad de los vecinos, corrección en las comisiones.

No es extraño, en cualquier caso, que esto ocurriera. El pasado sábado, día 10 de marzo, era el denominado «supersábado», el día que suele marcar el inicio de las fiestas en las comisiones, ya que el bando fallero no autorizó la instalación de las carpas hasta el día anterior, viernes, día 9, y en menor medida el día 8.

Muchas comisiones, por tanto, organizaron verbenas o contrataron DJs para la velada, sobresaltando al vecindario con muchos más decibelios de los habituales cuando los oídos aún no estan acostumbrados ni las fiestas han sido inauguradas oficialmente por la «plantà».

La consecuencia fueron 700 llamadas al 092 quejándose del ruido, llamadas que se concentraron en un número mucho menor de fallas y que tuvieron la correspondiente respuesta de la Policía Local. Según la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el equipo especializado en esta materia hizo las correspondientes comprobaciones con el resultado ya comentado. Todo en orden y ninguna sanción.

Menguzzato aseguró, además, que este equipo, así como el resto de los agentes, que comprueban también el cumplimiento del horario de verbenas (de 10 de la noche a 4 de la madrugada), seguirá operativo todas las fiestas.

Venta ambulante

Por lo que se refiere a la venta ambulante ilegal, la semana del 5 al 11 de marzo ha tenido como balance la incautación de 12.000 latas de bebida, 87 kilos de patatas fritas y 400 prendas (ropa y zapatillas). Entre esas intervenciones se encentra una tienda «nodriza» que abastecía a los lateros que luego salen a la plaza.

El fin de semana, más exactamente la noche del sábado al domingo, registró también cuatro reyertas en la ciudad de València, peleas que se saldaron con varias detenciones y ningún herido de consideración, dijeron fuentes oficiales. Un hombre de 26 años fue detenido por amenazar y herir con un cuchillo a un grupo de jóvenes en la calle Poeta Altet.

Y por lo que se refiere a los controles de motos, un clásico de las «mascletades», hasta el momento se han parado 1.600 vehículos y se han impuesto únicamente 150 sanciones.