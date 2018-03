El concurso de microrrelatos y portadas reúne 350 obras de temática fallera

El Club Mercantil Diario Levante acogió ayer la entrega de premios a los ganadores de la 7ª edición del concurso de Microrrelatos Falleros de Levante-EMV, así como la 3ª del de portadas, el 2º de pequerrelatos falleros y el primero de dibujos infantiles de la misma temática. Tal como anunció el director del periódico Julio Monreal en esta convocatoria «se han recibido hasta 350 trabajos en todas las categorías» lo que demuestra que el diario es «un importante instrumento de dinamización social así como la base para la creación artística, y la difusión y generación del talento de nuestros lectores».

En la misma línea el director general de Gestión de Editorial Prensa Valenciana Jaime Abella subrayó que en esta iniciativa editorial «los lectores son los protagonistas, de hecho son los protagonistas del libro -que compila los 100 mejores trabajos- y también los protagonistas del periódico». Así que enfatizó: «Sed bienvenidos y que sepáis que esta es vuestra casa».

Por su parte Vicente Vercher, director de La Rosella Editorial, destacó que para su empresa editora es «un lujo» formar parte de este concurso de microrrelatos falleros desde su inicio hace ya 7 años. Entre los participantes, subrayó que hay todo tipo de perfiles: «Médicos, jueces, funcionarios, profesores, amas de casa, estudiantes o parados».

Por su parte, en la categoría de microrrelatos de adultos, la vencedora fue Marta Ajado Iniesta, de 39 años y vecina de Llíria, aunque en estos días vive en València y disfruta de las fiestas josefinas en su falla de San Isidro. Muy emocionada, relataba que su texto corto La Macrodespertà es un compendio «de las emociones y sensaciones que se perciben al disfrutar de una despertà». Ya hace un par de años, «logré un tercer premio también en el concurso de microrrelatos falleros» por lo que es una asidua de esta cita literaria.

Otra lectora y seguidora fiel de este rotativo es Elisa Camarera palomares, de 78 años y vecina de Alicante, que ayer estuvo en el Club Mercantil Diario Levante para recoger su libro tras ser seleccionada con un microrrelato en el que hace hablar y cobrar vida al último de los ninots de un artista fallero que se jubilaba.



El 80% son mujeres y crecen los trabajos en valenciano

Los ganadores absolutos del concurso de microrrelatos falleros fueron: Marta Ajado Iniesta (1ª), Miguel Antonio Galán Albiach (2º) y Aurora Roger (3ª). La lectora ganadora de la votación popular fue Silvia Casado Schneider y la ilustradora que se impuso con la mejor portada fue Alicia Comes Martínez con su dibujo «Falleros junto al naranjo» . En cuanto a los pequerrelatos falleros en la categoría A, de 6 a 8 años, ganó Blanca García Guijarro; en la categoría B, de 9 a 11 años, venció Daniela Soria López; y en la categoría C, de 12 a 14 años, Clàudia Vizcaíno López. En cuanto a las portadas presentadas por los niños, en la categoría A, se impuso «La fallera major i la falla», de Aina Cotaina García; en la B, «Noche de color», de Nerea Cerrillo Honrubia; y en la C, «Castillo fallero», de Ernesto Alfonso Rodríguez.

Todos los premiados y premiadas subieron al escenario para recoger de manos del director general de Gestión de Editorial Prensa Valenciana Jaime Abella y del director de Levante-EMV Julio Monreal su regalos y galardones. Vicente Vercher, de Editorial La Rosella, fue nombrando a todos ellos y ellas. Solo faltaron a la cita, por diversas razones, Nerea Cerrillo y Silvia Casado, a las que el periódico les hará llegar sus obsequios.

El 80% de los participantes en todas las categorías han sido mujeres y tal como señaló Vicente Vercher «cada vez es mayor el uso del valenciano en este concurso, en especial, entre los más jóvenes». Varios concursantes, niños y adultos, se han presentado tanto en microrrelatos como en los dibujos-carteles con motivos falleros. Es el caso de la ganadora en microrrelatos Marta Ajado.