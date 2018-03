Ninot Indultat Infantil 2018: Un indulto como una seda

«Me enteré hace un mes. No me habían pedido fotos ni nada. Todo fue una sorpresa para mi. Pero tengo que reconocer que se me parece mucho». El maestro sedero Vicente Enguídanos es uno de esos personajes del imaginario popular que perduran. Y desde ayer tiene un sitio en la historia. Con un amplio margen sobre la principal competidora, la figura presentada por Barrio Beteró logró el indulto. En cualquiera de los casos no iba a ser quemada. Eso estaba claro: si la suerte les hubiese sido esquiva, acabaría en el Museo de la Seda. Pero no: dentro de unos meses será recibida en el Museo Fallero. Enguídanos, en su taller, rodeado de elementos de costura y falleritas con expresiones pícaras y divertidas.

«Se nos ocurrió en verano» reconocía Julián Carabantes, la cabeza visible y mediática, presidente aparte, del Barrio Beteró. Por fin, tras muchos años mostrando en el teléfono la foto del «fantástico ninot» de turno. En esta ocasión iba con más armas: un tema costumbrista, de los que gustan al electorado (sobre todo, porque este no es necesariamente infantil). Y bien logrado. Para ello han contado con las manos de Sergio Gómez. El artista alicantino ya se llevó el indulto hace dos años en Sueca-Literato Azorín. Una idea maquinada entre Carabantes y otro personaje conocido en la fiesta: Ángel Romero. Y llevado en el máximo secreto. Tanto, que Enguídanos se enteró de que era el protagonista de la figura el día que la comisión lo presentó oficialmente.

Por detrás, otro tema costumbrista que estaba llamado a recibir muchos votos: el Bazar Giner de Reina-Paz-San Vicente. Una excelente obra de Joan Blanch del que puede verse una copia clonada, hecha de chocolate, en un célebre establecimiento de trufas de la calle Russafa. El homenaje a un comercio histórico. A partir de ahí, un abismo los separó de los demás, que encabezó el virtuosismo único de José Gallego.

Entre las comisiones modestas se «colaron» las figuras de Reino de València-San Valera, firmada por la comisión o la de Borrull-Turia de Dani Guitarte. Incluso ha entusiasmado la visión alternativa de Cap de Suro para Exposición.



La votación popular encumbra el costumbrismo

Digno subcampeón

El Bazar Giner, presentado por la comisión de Reina-Paz-San Vicente, alcanzó la segunda posición en la votación popular. Ambos pusieron un verdadero mundo de diferencia entre ellos y el resto, pero la victoria fue, por holgado margen, para Beteró.

Así quedó la votación

1.º Barrio Beteró: 12.631 votos Artista: Sergio Gómez

2.º Reina-Paz: 8.130 votos Artista: Joan S. Blanch

3.º Convento Jerusalén: 2.373 votos Artista: José Gallego

4.º Joaquín Costa-C. Altea: 1.224 votos Artista: Mario Pérez

5.º R. Valencia-S. Valero: 924 votos Artista: La comisión

6.º Borrull-Turia: 737 votos Artista: Daniel Guitarte

7.º Exposición: 705 votos Artista: Cap de Suro

8.º Maestro Gozalbo: 620 votos Artista: Iván Tortajada

9.º Federico Mistral-Murta: 597 votos

Artista: Vicente Domínguez

10.º Mayor-Moraira: 478 votos Artista: Pedro Rodríguez