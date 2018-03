Fallas 2018: Una Especial con exceso de trabajo puesto en la plaza

Cada uno hace en su casa lo que considera. Pero la sensación que dan las fallas de la Sección Especial, y especialmente las más poderosas, es que lo que se ha plantado en la calle no corresponde con lo pagado por las comisiones. Que, sin duda, es mucho. No en vano, están contratados por los falleros que más convicción tienen y los que más esfuerzo hacen. Y gracias a ellas las Fallas tiene el atractivo que tienen. Pero lo plantado en la calle es tanto, y tan bueno, que seguramente podían haber puesto menos y nadie se lo habría reprochado. Empieza a cuestionarse si esta carrera desaforada no puede ser incluso un riesgo para los propios artistas. Para su propia estabilidad profesional.

Y a esto hay que añadir los problemas que ha dado la plantà. Con tanta cantidad de falla, se habrían necesitado unos días perfectos. Pero entre la lluvia y el viento, las tres grandes aspirantes (y casi todas las demás que compiten en este nivel) andaban ayer todavía con grúas y con mucho por arrimar. Es decir, una «plantà» sobre la campana. Con caras de agotamiento entre algunos de los protagonistas. Demasiados nervios porque demasiado había por plantar.

A la Especial grande le pasa lo mismo que a la infantil de ayer: tres comisiones que sueñan con ganar y que alguna de ellos se llevará una decepción monumental porque se irá al tercer premio. O menos, porque Cuba-Literato Azorín, a pesar de ir con un veinte por ciento de presupuesto menos que las grandes, sí que goza de una ventaja: la crítica positiva. El trabajo de Vicente Martínez está bendecido y su evidente inferioridad en volúmenes lo gana en idea, color y sensaciones. ¿Será suficiente para colarse entre las tres grandes? Se sabrá esta noche sobre las nueve.

L'Antiga es la que lleva teóricamente menos presión porque vienen de ganar. En Convento, por contra, empiezan a cundir las prisas porque pasan los años y no se reedita el éxito. Y el Pilar simplemente da miedo por los volúmenes presentados por su artista. Para cualquiera de ellos, irse a, por ejemplo, un tercer premio, como ayer Julio Monterrubio, será un contratiempo grave de verdad.

Ayer no hubo muchas sorpresas en el orden natural. Pero hay que ver el encaje de algunas propuestas, como la de Na Jordana, tan diferente a las demás. La otra que estrena propuesta es Exposición, con un remate más grande y más escenado. Las otras (Almirante, Reino de València y Sueca) se antojas fieles a sus principios. Si la fórmula funciona, no la toques.

Con la salida de Malvarrosa y Murta, la Especial se ha convertido casi en una liga cerrada, una NBA fallera, aunque se rumorea el regreso de una céntrica comisión el próximo año. Hoy es día de alegrías y decepciones.

Estos son los participantes (Comisión, artista y comentario)

Na Jordana Toni Pérez El año pasado iniciaron una franca recuperación que ahora deben confirmar

Convento Jerusalén (Pere Baenas) - Con la fórmula que llevó a Baenas a ganar dos veces. Firme candidato

Almirante Cadarso (Manuel Algarra) - En su línea de estar lo más cerca del podio y rematar el éxito del indulto

Exposición (Francisco Giner) - Han puesto todo: recursos, diseño, volúmen... una jugada a todo

Cuba-Literato Azorín (Martínez Aparici) - Ha recibido infinidad de críticas positivas por su explosión de color. Ojo.

Pilar (Paco Torres Josa) - Nuevamente, un derroche de trabajo que el año pasado casi les hace ganar

Sueca-Literato Azorín (Vicente Llácer) - Cambio absoluto para evitar decepciones anteriores

Duque de Calabria (Sergio Musoles) - Además del ingenio, cuya victoria persiguen, llevan mucha falla

L´Antiga (Carlos Carsí) - Defienden el primer premio con un derroche de medios increíble