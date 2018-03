Fallas 2018: Tandem de éxito en Almirante

Con casi el doble de votos que el segundo clasificado, la Falla Almirante Cadarso-Conde Altea se proclamó ayer ganadora por cuarto año consecutivo del Ninot Indultat, el sexto triunfo para esta comisión desde 2011 y siempre de la mano del artista Manuel Algarra. Y créanse que no las tenían todas consigo, que pensaban que este año la atrevida apuesta de la Nova d'Orriols podía arrebatarles el cetro. Es cierto, no han ganado con la escandalosa diferencia de 2017, pero Almirante Cadarso es una historia de éxito que, una vez más, ha vuelto a combinar los mejores ingredientes.

El público ha vuelto a demostrar estas fallas que las escenas costumbristas, si están ejecutadas a la perfección, no tienen rival en este concurso. Del fuego se salvará la tierna figura que representan dos niñas desveladas que buscan el dorado –el lema del monumento– en una estantería. «Tiene encanto y es tierna»,explicaba el presidente de la comisión ganadora, Vicente Fuster, quien reconocía que se ha cumplido, una vez más, el objetivo de la falla. «El Ninot Indultat es nuestra apuesta, porque ganar este día no tiene precio y es indescriptible. Es verdad que hemos arrasado, pero no me lo esperaba, la verdad. Hay ninot muy buenos este año», señalaba Fuster, que enfatizó: «De verdad que hasta que no lo han desvelado no lo imaginábamos».

A pesar de acostumbrarse a ganar «la celebración será igual de especial que todos los años, porque cada uno de estos premios es como un hijo para nosotros, y los quieres por igual». Sobre la relación de éxito con Algarra, con el que plantan desde hace 14 años, Fuster aseguró que cree «que vamos a seguir muchos más juntos». Palabra de triunfador.

El conjunto presentado por Almirante Cadarso-Conde Altea logró el honor de ser indultado gracias a los 12.097 votos recabados. En segunda posición, se quedaron los ninots presentados por Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsa-Alfahuir (la Nova d'Orriols), con 6.615 votos de los visitantes de la Exposición del Ninot, y Linterna-Na Robella, con alrededor de 4.300.



Exposición de récord

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, anunció ayer que a falta de contabilizar las visitas del último día, la Exposició del Ninot de 2018 ha batido el récord de visitantes con 94.058 personas, un incremento notable respecto a las 85.150 personas de 2017. «Nos tenemos que felicitar porque hemos crecido mucho», dijo el edil.