Pere Baenas: "Los artistas hemos entrado en una dinámica peligrosa"

Tres veces ganador. En veinte años desde que debutó en Doctor Collado en 1997, Pere Baenas, un productor infatigable de fallas, tan sólo ha plantado 28 en València. Y de ellas, 17 en la máxima categoría. Ha tenido que pelear mucho para conseguir unas victorias que ahora le son habituales. A base, eso sí, de derrochar medios y esfuerzo.

«Me están llamando o mandando mensajes compañeros del colegio». Y del servicio militar, y de lugares donde ha trabajado. Sin casi inmutarse (es muy difícil verle una expresión más alta que otra), Pere Baenas se convirtió en el protagonista de la jornada de ayer al recoger Convento Jerusalén un nuevo premio de Especial.

P ¿Le ha dado suerte llevar unas zapatillas verde «fosfi» durante la plantà?

R Quería trabajar con comodidad y como el verde es el color de la comisión...

P Con tres primeros premios empieza a hacerse un hueco en la historia de la Especial

R La verdad es que la satisfacción es muy grande porque ya no son tantos los que quedan por encima mío (son siete e iguala a leyendas como Juan Huertas, Martínez Mollá o Vicente Luna). Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Ya me considero un veterano. Que no lo habría logrado sin la ayuda del taller. Pero me veo en el mejor momento de mi carrera, con fuerza e ilusión y en una gran comisión, que ha confiado en mi. Sé que me jugaba mucho después de haber llegado el año pasado y no ganar. Pero creo que he dado un golpe en la mesa. De potencia.

P Una de sus grandes ventajas: la profundidad de taller

R Es que tengo seis artistas falleros trabajando, adem´´as de todo los demás. y se pide lo mejor de cada uno. Es verdad que esta falla es la más «mía» de todos, pero nada sería posible sin un taller que trabaja a la perfección. Este año me quedo con la felicidad del premio, pero también con el beneplácito del espectador.

P Su victoria ha sido por «aplastamiento».

R Ha sido un desembarco. No sé si de Normandía. Me gusta mucho algo que he hecho: combinar estilos. Esta es una falla que narra una falla en su interior. Y que tiene estéticas variadas a propósito. He sido un paso menos barroco y un paso más atrevido. Y creo que el resultado es bueno.

P Pero el aplastamiento es tambén por la cantidad de trabajo. ¿Realmente esto es bueno?

R Para ganar los primeros premios hay que invertir. Y ya sabemos que, en cualquier empresa, cuanto más pones, menos ganas. Eso es como en las bodas: cuanto más te gastes en el banquete, menos te quedará o te costará dinero. Aquí estamos en lo mismo

P Se está hablando mucho de que esto puede ser un problema muy grande para los talleres. Que esto los lleva a a ruina

R Reconozco que estamos en una dinámica muy peligrosa, jugando con fuego. Y que el batacazo puede ser muy grande. Creo que debemos llegar a una reflecxión seria. Si yo lo hago es porque considero que puedo administrar el taller y porque tengo la ventaja de tener los gastos de nave, maquinaria, etcétera, cubiertos. Y porque realizo más trabajos. Pero tenemos que hablarlo a nivel de Gremio porque si no, esto va a ser una tragedia.