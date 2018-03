El tiempo aprieta pero no ahoga

Las de 2018 son unas Fallas locas, meteorológicamente hablando. Ayer estuvo a punto no de suspenderse, pero sí de adelantarse el disparo de la «mascletà» a causa de la lluvia y, siguiendo esa particular locura, para cuando los pirotécnicos de Turís se asomaban al balcón, empezó a lucir el sol. Después se volvió a cerrar, luego se puso gris, luego otra vez sol... se acaban las fechas y, asombrosamente, el ciclo se está cumpliendo íntegramente. Ayer, sin embargo, el previo tuvo su taquicardia porque los bomberos anunciaban que si seguía cayendo agua, suspendían el disparo. O se celebraba antes de lo previsto. Carreras, llamadas, consultas... y finalmente se pudo esperar. Y se ejecutó según lo previsto.

Buen disparo de Turís, con un inicio lento para hacer correr el tiempo y concentrar en el final, y muchos aplausos al acabar.

Entre los debutantes del año en el balcón consistorial, el grupo Bombay, que trajo su buen rollo al balcón. También fueron muy reclamados los artistas de la falla municipal. Okuda San Miguel llegó faltando pocos minutos para las 14 horas, pero pudo presenciar la mascletà junto a varios miembros de su equipo. También estaba allí el artista de la falla infantil, Miguel Ángel. Así como las diseñadoras del logotipo ganador de estas Fallas, María Pradera y Lorena Sayavera, de Yinsen Studio. Ellas decían que la mascletà había sido «impresionante» y añadían que tenía «esa conexión del cartel del corazón que te estalla todo». Para estas artistas ver el cartel por toda la ciudad es «una gran satisfacción porque los vemos como nuestros hijitos, decimos mira uno aquí otro allá», comentaban.

Otro que se dejaron ver en el balcón fueron los hermanos del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. Y no, no se esperen una pareja más o menos de su edad. No hay más que ver la imagen que él mismo colgó en redes sociales en las que presumía de ser el hermano mayor de ambos. Que, por cierto, se vestían de valencianos por primera vez.

Muchos flashes acumularon también la bellea del foc de Alicante así como la Reina de las fiestas de la Magdalena de Castelló. Es habitual que ellas se devuelvan este tipo de visitas, como ya hicieron las falleras mayores de València en la Magdalena de este año que acabó el pasado domingo.