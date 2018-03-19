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fallas 2018 de València

A qué hora queman las fallas

Consulta el horario de la cremà de la falla del primer premio, la del ayuntamiento y todas las demás comisiones

19.03.2018 | 12:24
Los horarios de la Cremà de las Fallas 2018, al completo.

El último día de las Fallas 2018, el 19 de marzo, pone el colofón a las fiestas con la Nit de la Cremà. Comenzará a las 22 horas, con la cremà de las fallas infantiles; le seguirá la cremà de la falla infantil ganadora del primer premio, Maestro Gozalbo, a las 22.30 horas, y la de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento, a las 23 horas. 

Por su parte, la cremà de las fallas grandes comienza a las 0.00 horas. Ya las 0.30 horas será el turno de la falla ganadora del primer premio de Sección Especial, Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

Por último, la cremà del monumento de la plaza del Ayuntamiento, creado por el artista Okuda, comenzará a la 1.00 horas con un gran castillo de fuegos artificiales de la mano de la pirotecnia de Reyes Martí. La falla municipal, hecha de madera y materiales ecológicos, tardará mucho más de lo habitual en arder, incluso más de una hora, según explicaron los responsables de la creación.

Horarios de la Cremà en todas las fallas

89 SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATI 23:45
219 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 01:00
11 PLAZA DE LA MERCED 02:30

4 PORTAL DE VALLDIGNA - SALINAS 00:00
3 PLAZA DOCTOR COLLADO 01:00
50 CORREGERÍA - BANY DELS PAVESOS 02:00
110 PLAZA LOPE DE VEGA 03:00

9 PLAZA NA JORDANA (PORTAL NUEVO) 00:00
63 RIPALDA - SOGUEROS 01:00
37 ALTA - SANTO TOMÁS 02:00
71 TRINIDAD - ALBORAYA 03:00

375 PASEO ALAMEDA - AV. FRANCIA 00:00
251 CARRERA SAN LUIS - R. ALBIÑANA 01:00
276 CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA 02:00

7 BORRULL - TURIA 00:00
92 ENSENDRA - PLAZA DE COLL 01:00
1 PLAZA MERCADO CENTRAL 02:00
127 DOCTOR SANCHÍS BERGÓN - TURIA 03:00

15 BOLSERÍA - TROS ALT 00:00
17 QUART - PALOMAR (PZA. SANTA ÚRSULA) 01:00
62 MOSÉN SORELL - CORONA 02:00

14 ALMIRANTE CADARSO - CONDE ALTEA 00:00
44 MAESTRO GOZALBO - CONDE ALTEA 01:00
278 JOAQUÍN COSTA - CONDE ALTEA 02:00

386 MENORCA - LUIS BOLINCHES 00:00
366 S. RUSIÑOL - CONDE LUMIARES 01:00
123 L´ALGUER - INGENIERO R. JANNINI 02:00
105 POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL 03:00

258 GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO 00:00
291 GENERAL BARROSO - L. PASCUAL ABAD 01:00
35 J. DE AGUILÓ - GASPAR AGUILAR 02:00

242 RIBERA - CVTO.SANTA CLARA 23:30
34 PLAZA DEL PILAR 01:00
29 PIE LA CRUZ - DON JUAN VILARRASA 02:00
11 317 CAMINO NUEVO DE PICANYA - NIC.PRIMITIU 00:00
100 ARZOBISPO OLAECHEA - S.MARCELINO 01:00
359 INGENIERO JOSÉ SIRERA - PÍO IX 02:00

12 CONVENTO JERUSALÉN - MATEMÁTICO MARZAL 00:00
122 CERVANTES - PADRE JOFRE 01:00
6 LINTERNA - NA ROVELLA - AV. BARÓN DE CÁRCER 02:00
80 RIPALDA -BENIFICENCIA - SAN RAMON 03:00

22 EXPOSICIÓN - MICER MASCÓ- A. BACA 00:00
19 PLAZA SANT BULT 01:00
178 ISLAS CANARIAS - TRAFALGAR - SAMUEL ROS 02:00

177 SUECA - LITERATO AZORÍN 00:00
32 DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA 01:00
58 SEVILLA - DENIA 02:00

21 BORRULL - SOCORS 00:00
129 RAMIRO DE MAEZTU - LEONES 01:00
225 ROSARIO - PLAZA CALABUIG 02:00

208 ESCALANTE - MARINA 23:15
49 BARRACA - ESPADÁN 00:00
112 AV. MALVARROSA - A. PONZ-CAVITE 01:00

228 ARQUITECTO ALFARO - FRANCISCO CUBELLS 00:00
168 JOSE BENLLIURE - TEATRO DE LA MARINA 01:00
179 HIERROS - JUAN BTA. PERALES 01:30
144 PROGRESO - TEATRO LA MARINA 02:00

183 ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE 00:00
84 GRABADOR ESTEVE - CIRILO AMORÓS 01:00
31 LO RAT PENAT 02:00

28 CUBA - LITERATO AZORÍN 00:00
51 CARRETERA ESCRIVÁ - C.SAN FERNANDO 01:00
248 PLAZA SAINETERO ARNICHES - AR. RIBES 02:00

187 AVENIDA REGNE VALENCIA - DUQUE CALABRIA 00:00
201 PALLETER - ERUDITO ORELLANA 01:00
204 ESPARTERO - G.V. RAMÓN Y CAJAL 02:00

125 BARÓN S. PETRILLO - L. JOVANI 00:00
272 MENÉNDEZ PELAYO - AVENIDA CATALUÑA 01:00
145 DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS 02:00
115 FEDERICO MISTRAL - MURTA 03:00

138 PADRE VIÑAS - AGUSTÍN LARA 00:00
90 NADOR - MILAGROSA 01:00
75 SAGUNTO -SAN GUILLÉM 02:00
384 SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTO TOLSA - ALFAHUIR 03:00

227 G.LLUCH - DR. M.MERENCIANO 00:00
26 CIUDAD ARTISTA FALLERO 00:00
61 MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSÉ ESTEVE 01:00
43 MARQUÉS DE MONTORTAL -BERNI CATALÁ 02:00

288 PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA-ALAMO 00:00
118 ACACIAS - PICAYO 01:00
111 AV.BURJASOT - PADRE CARBONELL 02:00

96 QUART EXTRAMUROS -VELÁZQUEZ 00:00
197 MONESTIR DE POBLET - A.ALBIÑANA 01:00
231 POETA ALBEROLA-TOTANA 02:00
67 LUIS LAMARCA - VELÁZQUEZ 03:00

81 GOYA - BRASIL 00:00
353 ALCÁCER - YÁTOVA 01:00
284 CERAMISTA ROS - J.M.MORTES LERMA 02:00

338 EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI (SALER) 00:00
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