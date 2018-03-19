A qué hora queman las fallas

El último día de las Fallas 2018, el 19 de marzo, pone el colofón a las fiestas con la Nit de la Cremà. Comenzará a las 22 horas, con la cremà de las fallas infantiles; le seguirá la cremà de la falla infantil ganadora del primer premio, Maestro Gozalbo, a las 22.30 horas, y la de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento, a las 23 horas.
Por su parte, la cremà de las fallas grandes comienza a las 0.00 horas. Ya las 0.30 horas será el turno de la falla ganadora del primer premio de Sección Especial, Convento Jerusalén-Matemático Marzal.
Por último, la cremà del monumento de la plaza del Ayuntamiento, creado por el artista Okuda, comenzará a la 1.00 horas con un gran castillo de fuegos artificiales de la mano de la pirotecnia de Reyes Martí. La falla municipal, hecha de madera y materiales ecológicos, tardará mucho más de lo habitual en arder, incluso más de una hora, según explicaron los responsables de la creación.
89 SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATI 23:45
219 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 01:00
11 PLAZA DE LA MERCED 02:30
4 PORTAL DE VALLDIGNA - SALINAS 00:00
3 PLAZA DOCTOR COLLADO 01:00
50 CORREGERÍA - BANY DELS PAVESOS 02:00
110 PLAZA LOPE DE VEGA 03:00
9 PLAZA NA JORDANA (PORTAL NUEVO) 00:00
63 RIPALDA - SOGUEROS 01:00
37 ALTA - SANTO TOMÁS 02:00
71 TRINIDAD - ALBORAYA 03:00
375 PASEO ALAMEDA - AV. FRANCIA 00:00
251 CARRERA SAN LUIS - R. ALBIÑANA 01:00
276 CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA 02:00
7 BORRULL - TURIA 00:00
92 ENSENDRA - PLAZA DE COLL 01:00
1 PLAZA MERCADO CENTRAL 02:00
127 DOCTOR SANCHÍS BERGÓN - TURIA 03:00
15 BOLSERÍA - TROS ALT 00:00
17 QUART - PALOMAR (PZA. SANTA ÚRSULA) 01:00
62 MOSÉN SORELL - CORONA 02:00
14 ALMIRANTE CADARSO - CONDE ALTEA 00:00
44 MAESTRO GOZALBO - CONDE ALTEA 01:00
278 JOAQUÍN COSTA - CONDE ALTEA 02:00
386 MENORCA - LUIS BOLINCHES 00:00
366 S. RUSIÑOL - CONDE LUMIARES 01:00
123 L´ALGUER - INGENIERO R. JANNINI 02:00
105 POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL 03:00
258 GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO 00:00
291 GENERAL BARROSO - L. PASCUAL ABAD 01:00
35 J. DE AGUILÓ - GASPAR AGUILAR 02:00
242 RIBERA - CVTO.SANTA CLARA 23:30
34 PLAZA DEL PILAR 01:00
29 PIE LA CRUZ - DON JUAN VILARRASA 02:00
11 317 CAMINO NUEVO DE PICANYA - NIC.PRIMITIU 00:00
100 ARZOBISPO OLAECHEA - S.MARCELINO 01:00
359 INGENIERO JOSÉ SIRERA - PÍO IX 02:00
12 CONVENTO JERUSALÉN - MATEMÁTICO MARZAL 00:00
122 CERVANTES - PADRE JOFRE 01:00
6 LINTERNA - NA ROVELLA - AV. BARÓN DE CÁRCER 02:00
80 RIPALDA -BENIFICENCIA - SAN RAMON 03:00
22 EXPOSICIÓN - MICER MASCÓ- A. BACA 00:00
19 PLAZA SANT BULT 01:00
178 ISLAS CANARIAS - TRAFALGAR - SAMUEL ROS 02:00
177 SUECA - LITERATO AZORÍN 00:00
32 DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA 01:00
58 SEVILLA - DENIA 02:00
21 BORRULL - SOCORS 00:00
129 RAMIRO DE MAEZTU - LEONES 01:00
225 ROSARIO - PLAZA CALABUIG 02:00
208 ESCALANTE - MARINA 23:15
49 BARRACA - ESPADÁN 00:00
112 AV. MALVARROSA - A. PONZ-CAVITE 01:00
228 ARQUITECTO ALFARO - FRANCISCO CUBELLS 00:00
168 JOSE BENLLIURE - TEATRO DE LA MARINA 01:00
179 HIERROS - JUAN BTA. PERALES 01:30
144 PROGRESO - TEATRO LA MARINA 02:00
183 ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE 00:00
84 GRABADOR ESTEVE - CIRILO AMORÓS 01:00
31 LO RAT PENAT 02:00
28 CUBA - LITERATO AZORÍN 00:00
51 CARRETERA ESCRIVÁ - C.SAN FERNANDO 01:00
248 PLAZA SAINETERO ARNICHES - AR. RIBES 02:00
187 AVENIDA REGNE VALENCIA - DUQUE CALABRIA 00:00
201 PALLETER - ERUDITO ORELLANA 01:00
204 ESPARTERO - G.V. RAMÓN Y CAJAL 02:00
125 BARÓN S. PETRILLO - L. JOVANI 00:00
272 MENÉNDEZ PELAYO - AVENIDA CATALUÑA 01:00
145 DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS 02:00
115 FEDERICO MISTRAL - MURTA 03:00
138 PADRE VIÑAS - AGUSTÍN LARA 00:00
90 NADOR - MILAGROSA 01:00
75 SAGUNTO -SAN GUILLÉM 02:00
384 SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTO TOLSA - ALFAHUIR 03:00
227 G.LLUCH - DR. M.MERENCIANO 00:00
26 CIUDAD ARTISTA FALLERO 00:00
61 MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSÉ ESTEVE 01:00
43 MARQUÉS DE MONTORTAL -BERNI CATALÁ 02:00
288 PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA-ALAMO 00:00
118 ACACIAS - PICAYO 01:00
111 AV.BURJASOT - PADRE CARBONELL 02:00
96 QUART EXTRAMUROS -VELÁZQUEZ 00:00
197 MONESTIR DE POBLET - A.ALBIÑANA 01:00
231 POETA ALBEROLA-TOTANA 02:00
67 LUIS LAMARCA - VELÁZQUEZ 03:00
81 GOYA - BRASIL 00:00
353 ALCÁCER - YÁTOVA 01:00
284 CERAMISTA ROS - J.M.MORTES LERMA 02:00
338 EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI (SALER) 00:00