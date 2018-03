Apoteosis final femenina y diferente

La pirotécnica Reyes Martí fue la encargada de disparar la última mascletà de las Fallas 2018, la primera que dispara una mujer el día de San José. Reyes Martí, con un disparo de arranque y final apoteósico, vuelve a ser pionera en un mundo, el de la pirotecnia, hasta hace poco coto exclusivo de hombres. El alcalde, Joan Ribó, destacó al respecto que la mascletà de Reyes Martí ha sido el colofón a las movilizaciones feministas del pasado 8-M.

El alcalde, Joan Ribó, quien calificó la mascletà de «estupenda» y «de una potencia excepcional», destacó que tres mujeres hayan disparado este año una mascletà en los 19 días de fiesta. «La pirotecnia está avanzando en un tema de equilibrio entre sexos más que otros sectores», destacó Ribó. Y es que la presencia de la mujer en sectores como el de los artistas falleros sigue siendo minoritaria (el gremio de Artistas Falleros lo forman 200 artesanos y solo 13 son mujeres). Otro dato indicativo es el de las 344 comisiones falleras donde solo 44 están presididas por una mujer, ninguna en Especial.

Reyes Martí ha asumido este año mucha responsabilidad, no solo disparó la mascletà del día grande de las fiestas, también fue la encargada de la «Nit del Foc» y anoche del espectáculo pirotécnico que acompañó a la «cremà» de la falla oficial. Ayer, al término de la mascletà, la pirotécnica admitía que la responsabilidad de disparar el día del patrón «pesa», aunque ella no ha dudado en asumirlo con todas sus consecuencias. «Ha sido una experiencia muy bonita, también muy dura, porque a estas alturas de fallas ya estamos quemados». «Este año ha habido muy buen nivel de mascletà y no quieres que ese nivel baje».

En el balcón del ayuntamiento estuvieron como invitados el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien destacó las fallas como ejemplo de «armonía y convivencia». Ximo Puig no perdió detalle del disparo al lado de Joan Ribó, y del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, uno de los regidores de «las Mareas», invitado por el ayuntamiento de València, junto al alcalde de Palma, Antonio Noguera (MES), que gobierna en coalición con socialistas y Podemos.

Desde el balcón siguió la mascletà el artista urbano y diseñador de la Falla Municipal de este año, Okuda San Miguel. Otras caras conocidas en el balcón fueron la del actor Pepón Nieto, «malagueño y gran aficionado a las fallas», que, según dijo, «son unas fiestas magníficas». El viento,las nubes y la amenaza de lluvia acompañaron al disparo de ayer, menos concurrido que otros años, que San José ha caído en fin de semana.

Reyes Martí quiso hacer un disparo «diferente» con un inicio «bonito y sorprendente», con ritmo, y un final «atronador» donde se concentró un tercio de los 250 kilos de pólvora empleados. Así lo explicó la responsable de la pirotecnia de Borriana quien se mostró «satisfecha» del espectáculo, en el que quiso «estar sola» y romper la ortodoxia lanzando el denominado «trenet» por arriba en lugar de por bajo, que es lo que esperan todos.