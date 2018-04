La Sección Especial con menos cambios

La confirmación de Manuel Algarra como artista de Almirante Cadarso-Conde Altea completa el mercado de fichajes en la Sección Especial de cara a 2019 con una característica única en la historia reciente de la fiesta: tan sólo una comisión ha cambiado de artista. Y si profundizamos un poco más, habrá que recordar que buena parte de ellos renovaron antes de llegar los cuatro días grandes o nada más acabar. Más aún, el caso de Almirante es el que ha dilatado en el tiempo este cierre de la particular NBA fallera, puesto que desde hace más de una semana, el resto ya habían finiquitado la cuestión.

El único cambio producido es en Exposición-Micer Mascó, donde parecía claro que la relación con Paco Giner iba a finalizar, incorporándose de esta forma David Sánchez Llongo.

Pero esta continuidad no es baladí. Los análisis vienen a explicar buena parte del motivo. Por una parte, que las comisiones pueden tener pocas quejas del trabajo realizado por los artesanos (todos se atuvieron más o menos al guión preestablecido) pero además es que no hay oferta en el mercado. Y esto se produce porque los grandes artistas han ido desapareciendo de forma alarmante. Esa frase tan extendida en los últimos tiempos de que «la profesión de artista fallero corre peligro» tiene su máxima expresión en las alturas: no hay artistas falleros con experiencia.

Y ni se han retirado ni se han muerto. Están vivos y coleando y siguen en el oficio. Pero se han visto arrastrados por la crisis del oficio. En condiciones normales, la oferta de artistas podría estar incluyendo perfectamente a los tres hermanos Santaeulalia (Pedro, Alejandro y Miguel), Paco López Albert, José Lafarga, Javier Álvarez-Sala, Latorre y Sanz, Antonio Verdugo, Emilio Miralles, el propio Paco Giner... pero ni están ni se les espera en 2019.

Un simple repaso a las nueve grandes comisiones de la categoría (las que plantaron en las pasadas fiestas y que llevan haciéndolo sin interrupción desde 2005, en que se incorporó Almirante Cadarso) pone en evidencia que el mercado se movía en los años anteriores y que los artistas rotaban de demarcación en demarcación. Eso no ha pasado en la actual post-temporada. Empresa y trabajadores se han atornillado y repetirán experiencia dentro de once meses.



Primera A, más porosa

La Primera A, por contra, sí que sigue siendo una categoría más porosa. Son seguros los cambios en Linterna (entra Mario Gual), Grabador Esteve (Paco Giner), Periodista Azzati (Ernesto Cimas), Trafalgar (Vicente Herrando), Quart Palomar y San Marcelino (suenan Salva Bañuls y Néstor ruiz) Han confirmado la continuidad en Maestro Gozalbo (Manuel Algarra), Císcar-Burriana (Rafael Ibáñez), Telefónica (Javier Álvarez), General Barroso (Luis Espinosa) y Nova d'Orriols (David Sánchez). Falta por confirmar artista en Mercado Central, Merced, Quart Extramuros y Mercat del Cabanyal.