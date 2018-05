La falla Doctor Collado recauda 2.500 euros en los Jocs Solidaris

Este domingo se celebró la 19 edición de los Jocs Solidaris en la falla Doctor Collado de València. La jornada fue un completo éxito de participación y asistencia, lográndose el principal objetivo del evento que es dar difusión al trabajo que realizan los alumnos y usuarios de los seis centros ocupaciones de personas discapacitadas.

Además, participaron Cruz Roja realizando actividades para los más pequeños, la asociación AVAFI y la falla Monte Pietat de Xirivella que instaló un stand para dar a conocer su iniciativa solidaria ´Moños Rosa´.

Así, la tabalà de la Asociación Cultural Valçaina y la dansà de la Fallera Mayor de Valencia, Raquel Alario, junto a su Corte de Honor, atrajeron a una gran cantidad de público.

Esto permitió que entre el bar, la tómbola y la paella solidaria, todo esto organizado, por la comisión, se recaudaran un total de 2.550 euros durante toda la jornada (sin contar las ventas en los puestos instalados por cada centro).

A esta cantidad habrá que añadir lo que se recaude en la rifa de las dos telas donadas por Mariam Indumentarista/Les Barraques, un sorteo que se hará en la próxima presentación de la falla. El total de lo recaudado (los 2.550 euros más la rifa) se donará a los centros ocupacionales.

Los centros participantes fueron los siguientes:

C.O. La Torre-Valencia

C.O. Luz Verde-Valencia

C.O. Los Serranos-Villar del Arzobispo

C.O. Koynos-Godella

C.O. Tola-Silla

Asociación Bona Gent-Valencia.