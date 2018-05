La tabla de comisiones que más gastan en falla en relación a su censo

Esta es la tabla del "Volem Falla" con las ochenta que más invierten. Cada comisión está acompañada de la sección en la que militaron en 2018 y la cantidad es la resultante de dividir el precio oficial de su falla grande por el número de falleros adultos, y restando el 25 por ciento que aporta el ayuntamiento. Quedaría como resultado la cantidad de dinero que, teóricamente, aportaría cada fallero si la falla se sufragara sólo de cuotas.

Nota: No se incluyen las fallas de Especial, Primera A y B porque tienen más fuentes de ingresos y porque demuestran claramente que apuestan por la falla. Si se incluyeran, los 19 primeros puestos de honor serían para comisiones que militan en esas secciones.

BAILEN - XATIVA 2 B 159,3

PASEO ALAMEDA-AV. FRANCIA 2 A 151,5

FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS 4 C 143,1

PIE DE LA CRUZ 2 A 138,7

PALLETER - ERUDITO ORELLANA FC 120,9

AVENIDA DEL OESTE 2 A 108,7

DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA 2 B 108

BARRACA - COLUMBRETES 7 A 98

TOMASOS-CARLOS CERVERA 3 A 97,8

JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA 2 A 96,7

REINA-PAZ-SAN VICENTE 2 A 96,6

JACINTO BENAVENTE-D.GERMANA 3 B 96,1

DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA 2 B 94,3

NEGRITO, PLAZA DEL 5 C 92,5

SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS 2 A 91,8

BOLSERIA-TROS ALT 3 A 90,9

P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO 2 A 86,7

REGNE DE VALENCIA-CISCAR 3 B 85,2

PIZARRO - CIRILO AMOROS 2 A 84,7

CASTELLON - SEGORBE 3 B 83,9

MENORCA-LUIS BOLINCHES 7 B 82,1

ANGEL GUIMERA-VILA PRADES FC 79,7

CADIZ - CURA FEMENIA 3 A 79,2

PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA 2 B 78,7

EMBARCADERO - HISTORIADOR BETI 7 B 78,4

GARCIA MORATO- YECLA 6 A 78,3

SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES 2 B 77,5

PEREZ GALDOS, AVDA.-CALIXTO III 5 A 76,7

POETA ALBEROLA - TOTANA 3 A 74,1

QUART - TURIA 7 A 73,6

ALCACER - YATOVA 3 C 73,2

AV. CAMPANAR -HIPOLITO ROVIRA 5 A 72,5

MOSEN SORELL-CORONA 3 C 72,2

FERNANDO CATOLICO-E. ORELLANA 6 B 71,6

CUBA - PUERTO RICO 3 C 71,1

REGNE DE VALENCIA-SAN VALERO 4 A 71,1

CERVANTES - PADRE JOFRE 3 A 71

CALABAZAS - EN GALL 5 C 70,5

HORTA SUD - LA COSTERA 8 A 70,3

PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR 4 B 69,7

BARRACA - ESPADAN 2 B 69,6

CHIVA - FRANCISCO DE LLANO 5 C 69

REINA - VICENTE GUILLOT 4 A 68,7

CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA 2 B 68,6

RUBEN VELA-AVD. DR. WAKSMANN 4 A 68,1

ANTIGUA SENDA SENENT-ALAMEDA 8 B 68,1

MAESTRO AGUILAR - M. PERELLO 5 C 67,7

CIUDAD DE CORDOBA-TOMAS MARTI 7 A 67,6

ARTES Y OFICIOS - ACTOR LLORENS 6 C 67,6

PLAZA DE ESPAÑA 4 B 67,1

MANUEL MELIA-MªFDA D'OCON 8 A 67,1

CUBA - DENIA 3 B 66

LOPE DE VEGA 4 A 66

ANGEL DEL ALCAZAR - JOSE MAESTRE 5 C 65,9

SAN JUAN BOSCO - DUQUE MANDAS 6 A 65,625

SAN RAFAEL - ANTON MARTIN 3 A 65,4

CUBA - BUENOS AIRES 4 C 65,2

CADIZ - LITERATO AZORIN 5 A 65

CADIZ - DENIA 4 B 64,6

BARRIO DE SAN JOSE 3 A 64,5

BLANQUERIAS 7 B 64,2

ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS 2 B 63,9

PERIS Y VALERO, AVDA - CUBA 4 B 63,5

NORTE- DR. ZAMENHOFF 4 C 63,5

LEONES-POETA MAS Y ROS 4 A 62,9

CADIZ - LOS CENTELLES 2 B 62,8

MERCAt de russafa 5 B 62,7

CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN 6 C 62,5

PLAZA DEL ÁNGEL 7 C 62,5

BENICADELL-SAN ROQUE 5 B 61,9

GARCIA LORCA, AVDA - OLTA 5 B 61,9

GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN 3 B 61,4

MONTESA - DR.MARAÑON 7 C 61,2

MERCADO DE MONTEOLIVETE, 3 A 60,9

SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL 4 C 60,4

JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS 7 A 60,4

MANUEL DE FALLA-TAMARINDOS 5 A 59,8

SENECA - POETA MAS Y ROS 6 B 59,6

ROSARIO - PLAZA CALABUIG 4 C 59,5