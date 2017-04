Hazte un viaje al Caribe ¡simplemente ahorrando!

Sólo hay dos maneras de ganar más dinero. La primera es montando un negocio muy rentable o buscando un trabajo que te permita aumentar tu salario mental (sí, ese que piensas que te mereces pero que por definición nunca obtienes porque estás programado para algo menos). Y la segunda es creándote una política realista de contención del gasto... o lo que es lo mismo: ahorrar de una manera razonable y cantidades reales y no el medio euro de marca blanca en el detergente que sin duda limpia ¡mucho peor!



La pregunta es ¿se puede hacer y que se note a final de año?



La respuesta es que sí. Las asociaciones de consumidores aportan datos que pueden llevarnos a ahorros muy significativos tanto en nuestra cesta de la compra como en el pago de suministros. Tanto es el ahorro que sin duda podríamos hacer un viaje al Caribe para dos personas y en la suite de lujo.



Veamos:



1. Te va a parecer de Perogrullo, pero si fumas éste es sin duda el primer escollo que tienes que vencer. No hablamos de la falta de voluntad o de la salud, sino del desencuentro pecuniario que significa para tu bolsillo. ¿Una cajetilla? ¿Dos? Si consumes 10 cigarrillos al día y dejas de fumar ahorrarás al mes unos 68 euros, que son 826 al cabo del año. Con esto haz tu propia regla de tres. Si no fumas considéralo un ahorro de por sí.



2. La cesta de la compra. Es la gran pregunta: ¿Voy al lugar adecuado a comprar la comida? Si la respuesta es: voy al más cercano a mi domicilio entonces seguramente estás cometiendo un error. Según un estudio de la OCU publicado el pasado septiembre, se pueden ahorrar más de 900 euros al año en los supermercados. Esta "cesta de la compra" está compuesta por 231 productos. Incluye productos frescos (carne, pescado, frutas y verduras), envasados, higiene y droguería. Incluye productos de marcas líderes en su segmento y productos de marca blanca. Cada uno de los productos que la integran tiene un peso diferente en la cesta de acuerdo con la encuesta de presupuestos familiares elaborada por el INE. Con esta cesta el consumidor puede comparar exactamente el precio de los diferentes productos en todos los establecimientos.





Ahorrar en la cesta de la compra, otra de la claves - Getty Images

Una familia disfrutando de varios aparatos electrónicos- Getty images

Te vamos a aconsejar los básicos que incluyen adsl, fijo y móvil. Si no puedes vivir sin Netflix o HBO debes saber que hay paquetes que estás pagando que seguramente no consumes. Usa los comparadores que tienes en el mercado como Rastreator o Kelisto. Ojo porque no debes comparar churras con merinas. Si usas más datos que voz, si estás más fuera de casa que dentro, etc... no cambies de operadora sólo por barata porque eso suele redundar en una bajada considerable de los megas contratados. Si al final te decides puedes ahorrar cerca de 200 euros anuales.Ya hay varias cooperativas que tiene un sistema depara tu vehículo. Pagas una cuota anual y el ahorro puede ser de más de 10 céntimos por litro. Si quieres usar este tipo de sistema lo habitual es que contactes con las cooperativas cercanas a tu lugar de residencia o en tu comunidad autónoma.: los pilotos encendidos, los famosos Stand by, pueden encarecer la factura eléctrica entre un 5% y un 16%en los que puedas conectar varios enchufes y apagarla cuando termines de usarlos.También deberás tener en cuenta la compañía con la que tienes contratado este servicio. Hay varias opciones en el mercado y muchas de ellas no siempre resultan claras. En este sentido, Endesa ha sacado la tarifa Tempo Happy Estas tarifas son interesantes en función de cómo consuma el cliente y así pueda sacarle el máximo partido a las horas sin coste elegidas. Por ejemplo, si se trata de una pareja joven que sólo está en casa por las noches, puede elegir las horas Happy de 9 a 11 de la noche que es cuando están en casa y cocinan, ponen la lavadora, lavaplatos, etc. y pueden realizar la mayor parte de su consumo en este periodo consiguiendo importantes ahorros con respecto a la mayoría de tarifas del mercado.En caso de no saber cuáles son las horas que más nos interesan, podemos condesar el ahorro en un día entero a la semana.Con respecto aaquí tienes varias opciones que son más o menos útiles en función de tu presupuesto. Puedes poner doble acristalamiento en las ventanas que te sirve para dos cosas: evitar la pérdida de calor durante el invierno y aislar acústicamente tu casa. Pero si no tienes dinero para hacer este primer desembolso, te sugerimos los burletes de toda la vida. Los puedes comprar en cualquier droguería y hacer un efecto sorprendente en las juntas de ventanas y puertas. El desembolso es de tres euros: el ahorro de más de 20 al mes.y te estás varios minutos esperando hasta que el agua sale caliente. Estás perdiendo agua y energía que sin duda podrías aprovechar. Te sugerimos que tengas un par de bidones de plástico de cinco litros para aprovecharlos para la cisterna o para el riego de las plantas. No es un gran engorro y supone 10 litros al día: 3.650 al año. Estamos hablando de muy pocos euros pero esta es sin duda una de las medidas más ecológicas que te proponemos.Si están pensando enes el momento de hacerlo. Nissan, Smart y Tesla están en plena campaña. Muchos de estos coches tienen autonomía para hacer viajes de hasta 400 kilómetros, te instalan los cargadores en casa y aunque el desembolso inicial es algo más grande, se amortiza en meses. Un ejemplo: La compañía británica de taxis ´Phoenix Taxis´ ha calculado un ahorro de entorno a 5.900 euros al año usando un eléctrico y no un diésel en su flota.Sin duda es lo más barato si quieres evitar los atascos y sobre todo si quieres un ahorro sustancial. Haz la prueba durante dos semanas y apunta lo que te has ahorrado en combustible. Puede que estemos hablando de entre 40 y 80 euros (siempre según el uso que le des a tu coche). Si es así, piensa que usando el transporte público puede hacer que ahorres cerca de 2.000 euros al año frente a tu propio vehículo.Y un consejo, hay cosas en las que no debemos ahorrar en absoluto: la educación de los hijos, ropa deportiva adecuada, en los paseos por nuestras ciudades, en nuestra salud... pero sobre todo no debemos ahorrar en ser amables con nuestros vecinos yEn estos casos: seamos generosos.

También te puede interesar: