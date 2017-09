Trucos para ahorrar en la cesta de la compra

La cesta de la compra se lleva todos los meses una parte importante del presupuesto familiar, aproximadamente un 20%. Según el último Informe del Consumo Alimentario en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, el gasto total de los hogares españoles en alimentación en 2016 superó los 67.000 millones de euros. Esto supone que cada español invirtió 1.528 euros de media en este tipo de productos. Esta cifra se puede reducir siguiendo una serie de hábitos y sencillos trucos.



Haz una lista de lo que necesitas

Con esto conseguimos comprar lo justo y necesario y no pasarnos de la raya con productos que son, en muchas ocasiones, un capricho. De este modo, además de no olvidarnos de lo que nos hace falta, evitaremos que se nos acumulen alimentos en casa que finalmente acaban en la basura.



Compra online

La principal ventaja es que podemos llenar el carrito desde cualquier dispositivo móvil y a cualquier hora del día. Aquí el ahorro tiene más que ver en la reducción de gastos en traslado, si es que necesitamos coger el coche u otro medio de transporte para desplazarnos. No obstante, también nos podemos beneficiar de descuentos y promociones.

La compra online nos ahorra el desplazamiento hasta el supermercado. Foto: Getty Images

Ojo con los productos con 'apellido'

Los alimentos etiquetados como "caseros", artesanales, "bio", "eco"... suelen ser más caros. Igual que los enriquecidos (Omega 3, calcio...). Un ejemplo claro es el de los producto "sin lactosa". Quienes son alérgicos a esta proteína están obligados a consumirlos, pero el resto no y lo notarán en su bolsillo: la leche sin lactosa es un 30% más cara, y los yogures cuestan un 40% más que los "normales", afirma la OCU.



Compra siempre en el mismo supermercado o en el que tenga los mejores precios



Esto último es de cajón si queremos ahorrarnos unas monedas. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que comprar en los establecimientos con los mejores precios puede suponer un ahorro de más de 900 euros al año sin renunciar a nada. Respecto a lo de ser fiel al mismo súper, nos permitirá beneficiarnos de las herramientas de fidelización, que suelen incluir interesantes descuentos o cheques regalo.

Haz buen uso de la despensa. Si tenemos una despensa amplia, podemos acumular productos de larga duración, como conservas, frutos secos, encurtidos o bebidas en lata que comprando en grandes cantidades nos salen a mejor precio.

Comprar productos no perecederos en grandes cantidades puede salir más barato. Foto: Getty Images

Aprovecha las ofertas

Es algo obvio pero que muchos usuarios dejan pasar. En algunos supermercados tienen importantes descuentos en productos frescos cuya fecha de caducidad está próxima.



Organización

Entrar en el supermercado con ganas de salir cuanto antes no ayuda al ahorro. Las prisas hacen que no comparemos ofertas o que se nos escapen promociones. Hay que organizarse para acudir al súper con tranquilidad y en función de las necesidades de cada hogar. Con una buena organización no es necesario ir todos los días (recuerda que los establecimientos están diseñados para incentivar el consumo mediante la distribución de los productos, la música, los olores...). Con una vez a la semana o al mes debe ser suficiente. También se puede comprar por tipos de productos: los no perecederos una vez al mes y los frescos una vez a la semana.