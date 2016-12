El pleno tumba una operación de crédito en Alaquàs

El pleno de Alaquàs tumbó ayer una operación de tesorería por 3,5 millones de euros. Días antes, Compromís había anunciado su voto en contra a través de una carta abierta a la alcaldesa socialista, Elvira García. Ahora ha sido Esquerra Unida la formación que ha criticado que "una vez más el Psoe ha intentado imponer su voluntad al margen de la opinión de los grupos políticos de la oposición".

EU cree que lo ha hecho "con nocturnidad sin diálogo previo con los grupos de la oposición, como hiciera en sus tiempos de mayoría absoluta" además de insistir en que "la cuestionable gestión que ha llevado el equipo de gobierno PSOE, durante más de 30 años en el ayuntamiento de Alaquàs, ha sumido a éste en un profundo pozo de endeudamiento, en el que tratan de mantenerse a flote contratando este tipo de operaciones para disponer de liquidez".

EU insiste en la necesidad de cambiar la política económica y además se apoya en el informe del Síndic de Comptes publicado hace pocos meses,como informó Levante-EMV. La concejala Carol Pino, reclama "alternativas de gestión". "No podemos amortizar unos préstamos con otros, la ciudadanía merece mayor estabilidad. El grupo de gobierno afirma que con estas operaciones se reduce la deuda, ya que los intereses a los que se piden las operaciones han ido descendiendo con el tiempo. Bien es cierto que se han realizado operaciones con unos intereses de hasta el 9% y la que se lleva a este pleno tiene un interés del 0´57, pero nada nos garantiza que en un futuro cercano se vuelvan a disparar. No podemos especular con la economía de nuestro ayuntamiento".

Por otro lado, la agrupación exige mayor humildad por parte del grupo de gobierno, ya que "no se puede imponer decisiones de esta envergadura tratando de poner a la oposición entre la espada y la pared. Es el Psoe y sólo el psoe quien nos ha traído hasta aquí, y no puede exigir que seamos corresponsables de una serie de acciones en las que nosotros no hemos participado".