El PP de Paiporta critica que los ediles reciban una caja de Navidad valorada en 17 euros

El PP de Paiporta ha criticado la decisión del gobierno local que preside Isabel Martín de regalar a los concejales de la corporación la caja de Navidad que han recibido más de 200 empleados municipales y que, según el propio ayuntamiento, está valorada en 17 euros la unidad. Cada caja contiene, una botella de cava, una pieza de queso y otra de sobrasada. El pasado año la plantilla municipal, y tras no tener regalo desde 2008, recibió dos botellas de vino por persona, aunque en aquella ocasión los concejales no tuvieron regalo. El gasto en el obsequio de este año ronda los 4.000 euros, según señalaron las fuentes municipales, «bastante menos que lo que acostumbraba a gastar el PP en cestas navideñas», añadieron. Pero el grupo municipal popular ha rechazado el obsequio al considerar «que dichos regalos a cargo del ayuntamiento no dejan de ser una retribución en especie, y las retribuciones de los miembros de la corporación deben ser única y exclusivamente las acordadas en pleno»